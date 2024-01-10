((جرافكو)) و((إيجيكاربون)) تفوزان بتوريد 20 ألف فرشة كربونية لـ((مترو الأنفاق))

(MENAFN
- Al-Borsa News)
فازت الشركة العالمية لإنتاج الكربون“جرافكو”، والشركة المصرية لتصنيع الكربون ((إيجيكاربون)) بتوريد 20 ألف فرشاة كربونية إلى الهيئة القومية لمترو الأنفاق.
قال فؤاد أمين، رئيس مجلس إدارة شركة جرافكو، إن الشركتان ستبدأن أعمال التوريد خلال الربع الأول من العام الجارى بحسب الفترة الزمنية المحددة فى المناقصة على أن يتم الانتهاء من توريد جميع الكميات خلال أول 10 شهور من 2024.
موضوعات متعلقة
((الاستثمار)) تنتهى من اشتراطات الرخصة الذهبية لقطاع الرعاية الصحية للمرة الرابعة“شلاتين” تمد مزايدة الذهب.. ولم يتقدم أحد ((ديسباسيتو)) للشوكولاتة تضيف 4 خطوط إنتاج بدعم من حملات المقاطعة
أضاف لـ“البورصة”، أن عقود التوريد للشركتين يصل إلى 50 مليون جنيه، ويعد العام الجارى هو العام الثالث على التوالى التى تفوز به“جرافكو” فى المناقصات التى تطرحها هيئة الأنفاق والسكك الحديدية.
أشار إلى أن“جرافكو” وردت مؤخرًا 3 آلاف فرشاة كربونية لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بقيمة تقترب من المليون جنيه، وتترقب طرح مناقصات جديدة خلال الفترة المقبلة.
تابع أن الدخول فى مناقصات جديدة مرهون بتيسير دخول مستلزمات الإنتاج المحتجزة فى الموانئ وتدبير الدولار للشركات للتعاقد على شحنات جديدة.
وتستورد مصر نحو 20% من احتياجاتها من الفرش الكربونية، بينما تنتج شركتان محليتان إحداهما“جرافكو”، نحو 80% من احتياجات السوق، ويحتاج إنتاج المواد الخام للفرش الكربونية تكنولوجيا متقدمة، وتنتجها دول فرنسا وألمانيا وأمريكا وإنجلترا وإيطاليا والهند والصين، وفقًا لفؤاد أمين.
وتأسست الشركة العالمية لتصنيع الكربون (جرافكو)، عام 2000، برأسمال مليون جنيه، وتستخدم الفرش الكربونية فى الآلات والمعدات والمولدات الكهربائية كعنصر موصل للكهرباء، لكنها غير قابلة للانصهار.
قال فؤاد أمين إن الشركة تسعى زيادة الحصة التصديرية لدول الخليج والدول العربية التى تشهد عمليات إعمار خلال الفترة الحالية، فى محاولة لتعزيز مصادر العملة الأجنبية لإعادة توظيفها فى استيراد مستلزمات التصنيع.
MENAFN11012024000202011048ID1107707104
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.