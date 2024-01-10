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((جرافكو)) و((إيجيكاربون)) تفوزان بتوريد 20 ألف فرشة كربونية لـ((مترو الأنفاق))

1/10/2024 11:18:07 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) فازت الشركة العالمية لإنتاج الكربون“جرافكو”، والشركة المصرية لتصنيع الكربون ((إيجيكاربون)) بتوريد 20 ألف فرشاة كربونية إلى الهيئة القومية لمترو الأنفاق.

قال فؤاد أمين، رئيس مجلس إدارة شركة جرافكو، إن الشركتان ستبدأن أعمال التوريد خلال الربع الأول من العام الجارى بحسب الفترة الزمنية المحددة فى المناقصة على أن يتم الانتهاء من توريد جميع الكميات خلال أول 10 شهور من 2024.

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أضاف لـ“البورصة”، أن عقود التوريد للشركتين يصل إلى 50 مليون جنيه، ويعد العام الجارى هو العام الثالث على التوالى التى تفوز به“جرافكو” فى المناقصات التى تطرحها هيئة الأنفاق والسكك الحديدية.

أشار إلى أن“جرافكو” وردت مؤخرًا 3 آلاف فرشاة كربونية لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بقيمة تقترب من المليون جنيه، وتترقب طرح مناقصات جديدة خلال الفترة المقبلة.

تابع أن الدخول فى مناقصات جديدة مرهون بتيسير دخول مستلزمات الإنتاج المحتجزة فى الموانئ وتدبير الدولار للشركات للتعاقد على شحنات جديدة.

وتستورد مصر نحو 20% من احتياجاتها من الفرش الكربونية، بينما تنتج شركتان محليتان إحداهما“جرافكو”، نحو 80% من احتياجات السوق، ويحتاج إنتاج المواد الخام للفرش الكربونية تكنولوجيا متقدمة، وتنتجها دول فرنسا وألمانيا وأمريكا وإنجلترا وإيطاليا والهند والصين، وفقًا لفؤاد أمين.

وتأسست الشركة العالمية لتصنيع الكربون (جرافكو)، عام 2000، برأسمال مليون جنيه، وتستخدم الفرش الكربونية فى الآلات والمعدات والمولدات الكهربائية كعنصر موصل للكهرباء، لكنها غير قابلة للانصهار.

قال فؤاد أمين إن الشركة تسعى زيادة الحصة التصديرية لدول الخليج والدول العربية التى تشهد عمليات إعمار خلال الفترة الحالية، فى محاولة لتعزيز مصادر العملة الأجنبية لإعادة توظيفها فى استيراد مستلزمات التصنيع.

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