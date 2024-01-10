Thursday, 11 January 2024 10:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


التموين: وقف العمل بمنظومة الخبز لمدة 8 ساعات غدا للصيانة

1/10/2024 11:18:07 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن توقف العمل بمنظومة الخبز لمدة 8 ساعات يوم الخميس الموافق 11/1/2024 (بدءاً من الساعة 9 مساء وحتى الساعة 5 فجراً) وهى فترة عدم الصرف للمواطنين.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أنه سيتم العودة الى العمل بشكل طبيعى كالمعتاد في تمام الساعة الـ5 فجراً.

موضوعات متعلقة %25 نموًا متوقعًا لصادرات البرتقال فى الموسم الحالى الزراعة الأمريكية: 1.57 مليون طن إجمالى إنتاج العنب نهاية الموسم الحالى بيع 76.5 ألف قنطار قطن فى مزاد محافظات الوجه البحرى

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في ضوء قيام شركات البطاقات الذكية بعمل صيانة دورية لرفع كفاءة الخوادم والحواسيب المستخدمة في منظومة الخبز البلدي المدعم.

المصدر:

MENAFN11012024000202011048ID1107707103

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث