التموين: وقف العمل بمنظومة الخبز لمدة 8 ساعات غدا للصيانة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن توقف العمل بمنظومة الخبز لمدة 8 ساعات يوم الخميس الموافق 11/1/2024 (بدءاً من الساعة 9 مساء وحتى الساعة 5 فجراً) وهى فترة عدم الصرف للمواطنين.
وأضافت الوزارة، في بيان لها، أنه سيتم العودة الى العمل بشكل طبيعى كالمعتاد في تمام الساعة الـ5 فجراً.
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وأشارت إلى أن ذلك يأتي في ضوء قيام شركات البطاقات الذكية بعمل صيانة دورية لرفع كفاءة الخوادم والحواسيب المستخدمة في منظومة الخبز البلدي المدعم.
المصدر:
MENAFN11012024000202011048ID1107707103
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