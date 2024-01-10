التموين: وقف العمل بمنظومة الخبز لمدة 8 ساعات غدا للصيانة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن توقف العمل بمنظومة الخبز لمدة 8 ساعات يوم الخميس الموافق 11/1/2024 (بدءاً من الساعة 9 مساء وحتى الساعة 5 فجراً) وهى فترة عدم الصرف للمواطنين.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أنه سيتم العودة الى العمل بشكل طبيعى كالمعتاد في تمام الساعة الـ5 فجراً.

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وأشارت إلى أن ذلك يأتي في ضوء قيام شركات البطاقات الذكية بعمل صيانة دورية لرفع كفاءة الخوادم والحواسيب المستخدمة في منظومة الخبز البلدي المدعم.

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