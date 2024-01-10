%25 نموًا متوقعًا لصادرات البرتقال فى الموسم الحالى

توقعت وزارة الزراعة الأمريكية ارتفاع صادرات البرتقال المصرية 25% إلى مليونى طن مقابل 1.6 مليون طن فى العام التسويقى 2022/2023، ويبدأ العام التسويقى من أكتوبر 2023 إلى سبتمبر 2024.

وأرجعت الوزارة تلك التوقعات إلى ارتفاع إنتاجية الهكتار -2.47 فدان- فى ظل الظروف المناخية المواتية، والنجاح في فتح أسواق جديدة للبرتقال المصرى، ونجاح نظام التتبع في تسجيل ومراقبة الإنتاج الزراعى.

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وتوقعت أن تظل هولندا وروسيا والمملكة العربية السعودية والهند والإمارات العربية المتحدة وإسبانيا وبنغلاديش وسوريا والصين والمملكة المتحدة الوجهات العشر الأولى لتصدير البرتقال الطازج في مصر.

وقدرت الوزارة المساعة المزروعة من البرتقال المصرية خلال العام التسويقى الحالى إلى 168 ألف هكتار وهى قيمة مماثلة للعام التسويق الماضى.

وتوقع أن تشير التوقعات إلى أن إجمالي المساحة المحصودة للعام 2023/24 تبلغ 151.2 ألف هكتار، مثل العام التسويقي السابق، ونظرًا لارتفاع تكلفة الزراعة والإنتاج، ركز المزارعون على زيادة إنتاجية الفدان بدلاً من إنشاء مزارع جديدة.

وبحسل التقرير فضل المزارعين خلال العامين الماضيين زراعة الموالح على أنواع الفاكهة الأخرى بسبب الطلب المتزايد على البرتقال المصري في الأسواق الدولية والجهود المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص في فتح أسواق جديدة، خاصة في جنوب شرق آسيا.

وتقع معظم المساحة المزروعة بالبرتقال في الأراضي المستصلحة والتي تمثل 55% من المساحة الإجمالية.

وتمثل المزارع في منطقة دلتا النيل 45% من إجمالي المساحة المزروعة بالبرتقال.

وفي صعيد مصر، يفضل المنتجون زراعة البرتقال خلال أوائل فبراير، بينما في مناطق أخرى في منطقة الدلتا، يمتد موسم الزراعة إلى مارس.

وتبدأ أشجار البرتقال في الإنتاج بعد أربع سنوات من زراعتها، ويمكن أن تعيش الأشجار حتى 50 عامًا، إلا أن الإنتاج ينخفض بعد 20 عامًا.

%2.7 زيادة فى إنتاج البرتقال

توقعت وزارة الزراعة الأمريكية أن يرتفع إنتاج البرتقال بشكل طفيف بنحو 2.7% ليصل إلى 3.7 مليون طن مقارنة بتقديرات العام التسويقي السابق البالغة 3.6 مليون طن، وتعزى الزيادة في الإنتاج إلى الظروف الجوية المثالية ودرجات الحرارة أثناء تزهير الأشجار.

ورصد التقرير إنه خلال العقد الماضى، ركز صغار المزارعي،ن والمزارع التجارية على إنتاج الفاكهة النظيفة لتوجيه كميات كبيرة في أسواق التصدير ذات القيمة العالية.

ويعد البرتقال محصول الموالح الرئيسي في مصر، حيث يمثل حوالي 70% من إجمالي مساحة الموالح المزروعة، ويتم إنتاج العديد من أصناف البرتقال في مصر، ولكن الأنواع السائدة هى“فالنسيا” و”السرة” هي أصناف التصدير الرئيسية بينما البعض الآخر أكثر للاستهلاك المحلى.

تحدد لجنة الموالح بالمجلس التصديري الزراعي المصري موعد بدء الحصاد، بناءً على معايير نضج الثمار وتلوينها.

ويبدأ موسم التصدير عمومًا في منتصف شهر نوفمبر ويمتد مع التخزين البارد إلى أواخر شهر يوليو.

ويستخدم المزارعون والمزارع التجارية في مصر نهج الإدارة المتكاملة للآفات، للسيطرة على الآفات والأمراض في بساتينهم.

ويعد معهد وقاية النباتات (PPI) ومعهد بحوث البستانية (HRI)، بالإضافة إلى جمعيات المزارعين، المصدر الرئيسي للمعلومات حول الآفات والأمراض التي تؤثر على بساتين البرتقال ويقدمون توصيات لأفضل أدوات وممارسات الإدارة.

وأشار إلى أنه نظرًا لأن البرتقال هو أحد أهم صادرات الفاكهة المصرية، فإن الحكومة المصرية (جنبًا إلى جنب مع المنتجين والمصدرين المحليين) حريصون دائمًا على تحسين جودة البرتقال المصرى.

وذكر أن تحسين الجودة أمرًا مهمًا للحفاظ على الطلب على الصادرات والمنافسة مع الموردين العالميين.

ويقوم المجلس التصديري الزراعي فى مصر، والإدارة المركزية للحجر النباتى، التابعة لوزارة الزراعةدائمًا بتحديث الخطط والإجراءات لإلزام مزارع البرتقال بالامتثال لأنظمة التتبع المعمول بها، ويهدف النظام الجديد إلى تسجيل وتكويد مزارع البرتقال المشاركة في التصدير لتحديد حجم وجودة الإنتاج

%17.6 انخفاضًا فى استهلاك البرتقال الطازج

توقع التقرير انخفاض الاستهلاك المحلى خلال العام التسويقى الحالى 17.6% ليصل إلى 1.4 مليون طن، نتيجة ارتفاع الأسعار وسط انخفاض طفيف في إمدادات السوق المحلية بسبب الارتفاع المتوقع للصادرات.

ومن المتوقع أن يظل استخدام البرتقال في قطاع التصنيع دون تغيير عن العام التسويقي السابق.

%25 نموًا متوقعًا فى صادرات البرتقال

توقع التقرير زيادة صادرات البرتقال 25% لتصل إلى مليونى طن، بالتزامن مع زيادة إنتاجية الهكتار، وفتح أسواق جديدة للبرتقال المصرى، ونجاح نظام التتبع في مصر في تسجيل ومراقبة المزارع.

أضاف أن ارتفاع الأسعار العالمية وسط زيادة الطلب الاستهلاكي سيسهم في زيادة حجم الصادرات.

وتتوقع الوزارة أن تحافظ مصر على مكانتها باعتبارها المصدر الأول للبرتقال في العام التسويقى الحالى من حيث الحجم.

وأشارت إلى أن معظم مصدرى البرتقال هم منتجون يمتلكون مرافق تعبئة معتمدة للتصدير من قبل الحكومة.

كما أنهم يشترون من المزارعين المحليين إذا كان إنتاجهم غير كاف للوفاء بالتزاماتهم التصديرية، ويمتلك المصدرون الآخرون مرافق التعبئة ولكنهم لا ينتجون البرتقال، وبالتالي يعتمدون على المزارعين المحليين. وفي هذه الحالات، يكون المصدرون مسؤولين عن نقل المحصول إلى مرافق التعبئة الخاصة بهم.

ويبدأ موسم تصدير البرتقال عادةً بشحناته إلى الخليج العربي تليها روسيا، ومن ثم إلى الاتحاد الأوروبي وشرق آسيا.

وفى الموسم التسويقى الماضى وصلت صادرات البرتقال المصري إلى 126 دولة مقارنة بـ 104 دول في العام 2021/22، وكانت هولندا وروسيا والمملكة العربية السعودية والهند والإمارات العربية المتحدة وإسبانيا وبنجلاديش وسوريا والصين والمملكة المتحدة هي الأعلى في مصر. عشر وجهات تصدير للبرتقال

وبلغت صادرات مصر من البرتقال الطازج إلى وجهاتها العشر الأولى في العام المالي 2022/23 ما يقرب من 1.2 مليون طن مقارنة بـ 974.3 ألف طن فى العام المالى 2021/22، بزيادة قدرها 22.8% بسبب زيادة صادرات البرتقال إلى إسبانيا، المنافس الرئيسي لمصر في سوق الاتحاد الأوروبى.

وارتفعت صادرات مصر من البرتقال الطازج إلى إسبانيا من 25 طنًا متريًا فى العام المالى 2021/2022 إلى 89.414 ألف طن مترى في العام المالي 2022/23 بسبب انخفاض الإنتاج بسبب الجفاف، كما زادت الصادرات إلى سوريا مع تقدم البساتين وانخفاض إنتاجيتها.

وتعد كل من مصر وجنوب أفريقيا من أكبر موردي البرتقال إلى السوق العالمية؛ إلا أن مواسم تصديرها لا تتزامن، لذا فهي لا تتنافس في الأسواق المعنية.

أكبر وجهات تصديرية لمصر

استقبلت هولندا خلال الفترة من يناير -يوليو 2023، نحو 88.99 ألف طن مترى، وزودت جنوب أفريقيا السوق الهولندى بنحو 103 ألف طن.

وأدى انخفاض صادرات البرتقال المغربى، وكذلك ضعف المحصول في إسبانيا إلى زيادة كبيرة في صادرات البرتقال المصرية إلى السوق الهولندية.

وتعد تركيا هي المنافس الرئيسي لمصر في السوق الروسية، ومع ذلك، ونظرًا لتفضيلات المستهلك، بلغ إجمالي صادرات مصر إلى روسيا فى الفترة من يناير إلى يوليو 2023، نحو 88.99 ألف طنًا متريًا، متجاوزًا المنشأ التركي بهامش كبير إذ بلغت صادراته 28.99 ألف طن خلال الفترة نفسها.

وفى السعودية يعد المنافس الرئيسي لمصر هوإسبانيا. ومع ذلك، بلغت صادرات مصر من البرتقال الطازج إلى السوق السعودية فى عام 2023، نحو 79.232 ألف طن متري، متجاوزة المنشأ الإسباني الذي بلغ 5 آلاف طن متري خلال الفترة نفسها.

ولا يوجد تقريبًا منافسين لمصر فى السوق الهندى وبلغت صادرات مصر إلى نحو 56.4 ألف طن، وبينما تقوم جنوب أفريقيا بتزويد السوق الهندية، ولكن نظرًا لاختلاف مواسم زراعة البرتقال المصري والبرتقال الجنوب أفريقي، فإنهما لا ينافسان.

وبلغت الصادرات المصرية إلى الإمارات 38.584 ألف طن متري، خلال الفترة بين يناير إلى يوليو 2023، بينما زودت جنوب أفريقيا السوق الإماراتى بنحو31.6 ألف طن متري، ولكن نظرًا لاختلاف مواسم زراعة البرتقال المصرى والبرتقال الجنوب أفريقي، فإنهما لا يتنافسان في السوق الإماراتي.

وبلغت الصادرات المصرية للسوق الصينية 29.294 ألف طن خلال الفترة من يناير إلى يوليو، مع منافسة من الولايات المتحدة التى بلغت صادراتها 17.566 ألف طن خلال الفترة نفسها.

وتعد إسبانيا المنافس الرئيسى لمصر فى سوق المملكة المتحدة، وفي الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023، بلغت صادرات إسبانيا من البرتقال الطازج إلى المملكة المتحدة 62 ألف طن، بينما بلغت صادرات مصر من البرتقال الطازج إلى المملكة المتحدة 20.56 ألف طن خلال نفس الفترة.

وفي الفترة من يناير إلى يوليو 2023، بلغت الصادرات المصرية إلى بنجلاديش 49.620 ألف طن، بينما زودت جنوب أفريقيا السوق بـ 3,600 طن، ولكن نظرًا لاختلاف مواسم زراعة البرتقال المصري والبرتقال الجنوب أفريقي، فإنهما لا ينافسان في هذا السوق.