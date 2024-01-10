((الاستثمار)) تنتهى من اشتراطات الرخصة الذهبية لقطاع الرعاية الصحية

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بدء منح الرخصة الذهبية للمستثمرين فى قطاع الرعاية الصحية الشهر المقبل، وذلك بعد الاتفاق مع وزارة الصحة على آلية استخراج رخصة مزاولة النشاط للمشروعات الجديدة.

قال حسام هيبة الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار لـ“البورصة”، إن الهيئة انتهت من إعداد جميع الإجراءات التى يحتاجها مستثمرو قطاع الرعاية الصحية وأبرزها توحيد جهات الحصول على الموافقات وتحصيل الرسوم وتخصيص أرض للمشروع.

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أضاف أن رخصة مزاولة النشاط يجب إدراجها ضمن الرخصة الذهبية حتى لا يضطر المستثمر إلى الذهاب إلى أكثر من جهة للحصول عليها ما قد يؤثر على سير الإجراءات ومدة تنفيذ المشروع، و”بشكل عام انتهينا من صياغة رخصة ذهبية لقطاع الرعاية الصحية”، وفقًا لرئيس الهيئة.

أوضح هيبة، أن منح الرخص الذهبية لمستثمرى الرعاية الصحية سيكون وفق حاجة الدولة للخدمات الصحية، ويجرى الآن التنسيق مع الحكومة لإعداد خريطة جغرافية بالفرص الاستثمارية المتاحة فى القطاع الطبى تمهيدًا لطرحها على المستثمرين.

قال مسئول حكومى فى تصريح سابق لـ“البورصة”، إن منح الرخصة الذهبية لقطاع الرعاية الصحية جاء بالتزامن مع توجه الحكومة نحو ترشيد الإنفاق فى عدد من القطاعات، وفتح الباب أمام القطاع الخاص للمشاركة بقوة فى جميع المجالات الاقتصادية تطبيقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.

والرخصة الذهبية تعنى الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما فى ذلك تراخيص البناء والأرض اللازمة لإقامة المشروع، وتمنح من خلال مجلس الوزراء والهيئة العامة للاستثمار.

ووفقًا لقانون الاستثمار تمنح الرخصة للمشروعات فى أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والطرق والمواصلات، والموانئ، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وبلغ إجمالى عدد المستشفيات فى مصر 1798 مستشفى منها 662 مستشفى حكومى، و1136 مستشفى قطاع خاص، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.