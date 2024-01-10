((الاستثمار)) تنتهى من اشتراطات الرخصة الذهبية لقطاع الرعاية الصحية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعتزم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بدء منح الرخصة الذهبية للمستثمرين فى قطاع الرعاية الصحية الشهر المقبل، وذلك بعد الاتفاق مع وزارة الصحة على آلية استخراج رخصة مزاولة النشاط للمشروعات الجديدة.
قال حسام هيبة الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار لـ“البورصة”، إن الهيئة انتهت من إعداد جميع الإجراءات التى يحتاجها مستثمرو قطاع الرعاية الصحية وأبرزها توحيد جهات الحصول على الموافقات وتحصيل الرسوم وتخصيص أرض للمشروع.
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أضاف أن رخصة مزاولة النشاط يجب إدراجها ضمن الرخصة الذهبية حتى لا يضطر المستثمر إلى الذهاب إلى أكثر من جهة للحصول عليها ما قد يؤثر على سير الإجراءات ومدة تنفيذ المشروع، و”بشكل عام انتهينا من صياغة رخصة ذهبية لقطاع الرعاية الصحية”، وفقًا لرئيس الهيئة.
أوضح هيبة، أن منح الرخص الذهبية لمستثمرى الرعاية الصحية سيكون وفق حاجة الدولة للخدمات الصحية، ويجرى الآن التنسيق مع الحكومة لإعداد خريطة جغرافية بالفرص الاستثمارية المتاحة فى القطاع الطبى تمهيدًا لطرحها على المستثمرين.
قال مسئول حكومى فى تصريح سابق لـ“البورصة”، إن منح الرخصة الذهبية لقطاع الرعاية الصحية جاء بالتزامن مع توجه الحكومة نحو ترشيد الإنفاق فى عدد من القطاعات، وفتح الباب أمام القطاع الخاص للمشاركة بقوة فى جميع المجالات الاقتصادية تطبيقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
والرخصة الذهبية تعنى الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما فى ذلك تراخيص البناء والأرض اللازمة لإقامة المشروع، وتمنح من خلال مجلس الوزراء والهيئة العامة للاستثمار.
ووفقًا لقانون الاستثمار تمنح الرخصة للمشروعات فى أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والطرق والمواصلات، والموانئ، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وبلغ إجمالى عدد المستشفيات فى مصر 1798 مستشفى منها 662 مستشفى حكومى، و1136 مستشفى قطاع خاص، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
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