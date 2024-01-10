الوسيط للأعمال المالية تحافظ على موقعها الريادي

(MENAFN
- Al-Anbaa)
تصدرت قائمة شركات الوساطة بأعلى حصة سوقية وأعلى إيرادات لعام 2023
حافظت شركة الوسيط للأعمال المالية على موقعها الريادي كأفضل شركات الوساطة أداء في سوق الكويت للاوراق المالية، حيث تصدرت شركة الوسيط للأعمال المالية قائمة ترتيب شركات الوساطة بأعلى حصة سوقية وأعلى ايرادات لعام 2023.
الجدير بالذكر ان شركة الوسيط للاعمال المالية استطاعت المحافظة على المركز الاول طوال السنوات الماضية، وهي احدى شركات الوساطة الرائدة والمميزة في بورصة الكويت، حيث تستحوذ على قاعدة عملاء متنوعة وبحصة سوقية تقارب الـ 19%، وهي احدى الشركات التابعة والمملوكة لمجموعة شركة الاستثمارات الوطنية.
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