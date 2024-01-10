الوسيط للأعمال المالية تحافظ على موقعها الريادي

حافظت شركة الوسيط للأعمال المالية على موقعها الريادي كأفضل شركات الوساطة أداء في سوق الكويت للاوراق المالية، حيث تصدرت شركة الوسيط للأعمال المالية قائمة ترتيب شركات الوساطة بأعلى حصة سوقية وأعلى ايرادات لعام 2023.الجدير بالذكر ان شركة الوسيط للاعمال المالية استطاعت المحافظة على المركز الاول طوال السنوات الماضية، وهي احدى شركات الوساطة الرائدة والمميزة في بورصة الكويت، حيث تستحوذ على قاعدة عملاء متنوعة وبحصة سوقية تقارب الـ 19%، وهي احدى الشركات التابعة والمملوكة لمجموعة شركة الاستثمارات الوطنية.

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