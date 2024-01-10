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ارتفاع أسعار الشحن تزيد إقبال الآسيويين على نفط الشرق الأوسط

1/10/2024 11:07:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال تجار هذا الأسبوع إن الحافز الاقتصادي لاستيراد آسيا النفط من ساحل الخليج الأميركي انتهى مع ارتفاع تكلفة حجز الناقلات العملاقة على هذا المسار الملاحي في ظل قفزة في أسعار حجز السفن.
ومع توقف عمليات المراجحة للشحنات الأميركية، قد تعوض شركات التكرير الآسيوية بعض الفارق من خام مماثل من الشرق الأوسط بعد أن خفضت السعودية، أكبر منتج في المنطقة، أسعار مبيعاتها لشهر فبراير.
ومن المتوقع أن ينتقل الخفض إلى خامات أخرى في المنطقة. وقد يؤدي تحفيز الطلب على النفط الخام في الشرق الأوسط إلى دعم الأسعار التي تراجعت في المنطقة في الأشهر السابقة.
وقفزت تكلفة استئجار ناقلة نفط كبيرة جدا قادرة على تحميل مليوني برميل من النفط من الولايات المتحدة إلى آسيا إلى حوالي 10 ملايين دولار هذا الأسبوع من حوالي 8 ملايين دولار الأسبوع الماضي، وفقا لتجار وبيانات من شركة سيمبسون سبنس ويونج للسمسرة في السفن على منصة إل.إس.إي.جي ايكون، وفقا لـ «رويترز».
وقال متعاملون إن ارتفاع تكلفة الشحن أدت إلى تجاوز علاوة خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4 دولارات للبرميل فوق أسعار دبي على أساس التكلفة والشحن للتسليم في أبريل من حوالي دولارين الأسبوع الماضي.
وذكر عدة تجار في السوق أن ذلك أدى إلى زيادة علاوة خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بدولار واحد للبرميل فوق خام مربان الإماراتي، الذي يشبه إلى حد ما خام غرب تكساس الوسيط، للتسليم إلى آسيا ارتفاعا من نفس السعر أو خصم بسيط الأسبوع الماضي.
وقال تاجر نفط في سنغافورة: «لم نسمع عن أي صفقة (بشأن خام غرب تكساس الوسيط) بالأسعار الجديدة. لا مجال للمراجحة الآن».
وصرح مصدر مطلع وسماسرة سفن وبيانات من كبلر بأن سوق الناقلات أصبحت قوية بعدما حجزت شركة سينوكور ميرشانت مارين الكورية الجنوبية 4 ناقلات نفط عملاقة الأسبوع الماضي لنقل النفط من الولايات المتحدة إلى الصين في الفترة من يناير إلى مارس.
وأظهرت البيانات أن أسعار التأجير تراوحت بين 8.39 و9.7 ملايين دولار، ورفضت شركة سينوكور التعليق على الحجوزات.
وقال عمر نوكتا المحلل في جيفريز في مذكرة: «المستوى العالي من التعاملات الفورية خارج الخليج الأميركي أدى إلى قلة توافر السفن في حوض الأطلسي مما أدى إلى ارتفاع الأسعار».
وقال متعاملون ومحللون إن خفض السعودية لأسعار شهر فبراير قد يزيد من الطلب على الشحن إذ من المتوقع أن تغير بعض شركات التكرير حمولاتها الشهر المقبل لاستقبال المزيد من النفط السعودي وزيادة مشترياتها الإجمالية من الشرق الأوسط.
وأظهرت بيانات كبلر أن شحنات الخام الأميركي ارتفعت إلى مستوى قياسي في عام 2023 رغم التوقعات بأن الكميات ستنخفض في يناير بعد ارتفاع صادرات مربان. ومن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه على المدى القريب في ظل زيادة الشحن.
وقال متعامل في شركة تكرير بشمال آسيا «ارتفاع أسعار الشحن كان بمنزلة صدمة.. والنتيجة المباشرة هي أن الخام الأميركي لم يعد قادرا على المنافسة في آسيا».

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