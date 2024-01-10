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2 1 تريليون دولار قروضا متوقعة لحكومات الدول المتقدمة لتمويل خططها الإنفاقية في 2024

1/10/2024 11:07:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عرض الديون لم يعد المشكلة الأكثر إثارة في سوق السندات العالمية بداية من شهر نوفمبر الماضي. ومع ارتفاع أسعار السندات في مختلف أنحاء العالم المتقدم يوما بعد يوم، الأمر الذي أدى إلى تراجع العائدات ومنح المستثمرين بعض الأرباح التي كانوا في أمس الحاجة إليها، تلاشت المخاوف بشأن ارتفاع العجز في الميزانية.
ولكن إلى متى؟ فعلى مدى الأسابيع القليلة المقبلة، ستبدأ حكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو في إغراق السوق بالسندات بمعدلات نادرا ما شهدتها الأسواق من قبل. مثقلة بنوع من العجز المتضخم الذي لم يكن من الممكن تصوره في السابق، ستبيع هذه البلدان ـ إلى جانب اليابان ـ صافي ديون بقيمة 2.1 تريليون دولار من السندات الجديدة لتمويل خطط الإنفاق لعام 2024، بزيادة قدرها 7% عن العام الماضي، وفقا لتقديرات «بلومبيرغ إنتليجنس».
ومع توقف معظم البنوك المركزية عن شراء السندات لتعزيز النمو الاقتصادي، يتعين على الحكومات الآن جذب المزيد من طلبات الشراء من المستثمرين في جميع أنحاء العالم. وللقيام بذلك، وفقا لهذا التفكير، سيتعين عليهم أن يعرضوا عوائد أعلى، تماما كما فعلوا عندما تضخمت المخاوف بشأن تضخم أعباء الديون الحكومية هذا الصيف بسبب تحرك وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لتجريد الولايات المتحدة من تصنيفها الائتماني AAA. وأدت الانخفاضات التي نتجت عن ذلك إلى رفع سعر الفائدة على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى من 5% للمرة الأولى منذ 16 عاما.
وربما تلاشت هذه التوترات في الآونة الأخيرة - ويرجع ذلك أساسا إلى أن تباطؤ التضخم والذي دفع المستثمرين إلى التركيز فجأة على فكرة أن البنوك المركزية ستبدأ في خفض أسعار الفائدة - لكن العديد من محللي سوق السندات يجادلون بأنه، في ضوء ديناميكيات العرض والطلب الحالية، فإن الأمر الوحيد مسألة وقت قبل أن تشتعل الثرثرة العصبية. والواقع أن عائدات السندات ارتفعت بالفعل هذا العام، وبلغ سعر الفائدة على سندات العشر سنوات الآن نحو 4%.
من جانبه، قال رئيس استراتيجية الديون العالمية وأسعار الفائدة في ING Financial Markets، بادرايك غارفي: «في الوقت الحالي، السوق مهووسة بدورة أسعار الفائدة الفيدرالية. بمجرد أن تتلاشى حداثة ذلك، سنبدأ في القلق أكثر بشأن العجز».
وأظهرت بيانات من صندوق النقد الدولي أن الدين العام في الاقتصادات المتقدمة ارتفع إلى أكثر من 112% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 75% قبل عقدين من الزمن، حيث كثفت الحكومات الاقتراض لتمويل برامج التحفيز لمواجهة الجائحة والرعاية الصحية ومعاشات التقاعد لكبار السن والسكان. فضلا عن محاولات التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري.
ومن الصعب أن نعرف بالضبط إلى أي مدى تؤدي أعباء الديون المرتفعة هذه إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض. لقد جرب الباحثون في بنك إنجلترا وجامعة هارفارد هذه الفكرة قبل بضع سنوات. وخلصت دراستهم المشتركة إلى أن كل زيادة بمقدار نقطة مئوية في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في أي بلد تؤدي إلى ارتفاع أسعار السوق بمقدار 0.35 نقطة مئوية.
من المؤكد أن الرياضيات لم تسر بهذه الطريقة في السنوات الأخيرة. (على سبيل المثال، انخفضت عائدات سندات الخزانة في هذا القرن مع ارتفاع نسبة الدين الأميركي إلى الناتج المحلي الإجمالي).
ومع أن الولايات المتحدة تعاني الآن من عجز سنوي يعادل 6% من الناتج المحلي الإجمالي، أي حوالي ضعف المعيار التاريخي، فإن «غارفي» يعتقد أن ذلك سيضيف نقطة مئوية أخرى إلى العائدات. لن يؤدي ذلك فقط إلى تضخم علامة الفائدة الحكومية وتعميق العجز، مما يخلق حلقة مفرغة من نوع ما، ولكنه سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للشركات والمستهلكين وكبح النمو الاقتصادي.
المالية العامة ليست قاتمة تماما في أماكن أخرى، ولكن من المتوقع أن تسجل دول بما في ذلك المملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا عجزا أكبر من المعتاد مرة أخرى هذا العام. ومن شأن عدد كبير من الانتخابات أن يسلط الضوء على أوجه القصور هذه، حذرت شركة بلاك روك هذا الأسبوع من أن السياسيين البريطانيين قد يثيرون عمليات بيع لسندات البلاد إذا حاولوا الفوز بالأصوات من خلال التعهد بزيادة الإنفاق.
ومع ذلك فإن المضاربين على صعود السندات يفعلون ذلك بالأساس. ويعتبر ستيفن ميجور، رئيس قسم أبحاث الدخل الثابت العالمية في بنك HSBC Holdings، الأعلى صوتا بين هؤلاء في هذا المعسكر. وهو يعترف بحجم هزيمة سندات الخزانة التي أعقبت خفض تصنيف فيتش الذي فاجأه، لكن هذه الحادثة، التي شهدت ارتفاع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة واحدة مئوية على مدار شهرين، لم تفعل الكثير لتغيير وجهة نظره.
وأكد ميجور أن زيادة العرض من السندات لا يجب بالضرورة أن يؤدي إلى انخفاض في السعر.
وأوضح أن جانب الطلب في المعادلة غير معروف. وقد يكون هناك المزيد من المشترين على وشك الظهور من أماكن مختلفة أو من صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط. وفي أوقات الركود، عندما يصبح العجز أكثر حدة، يميل الطلب على سلامة الدين الحكومي إلى الارتفاع.
وقال ميجور: «من الخطأ الافتراض أنه إذا قمت بزيادة المعروض من شيء ما، فإن السعر يجب أن ينخفض».
ويرى أيضا أنه إذا لم يواكب الطلب على السندات الزيادة في العرض، فيمكن للحكومات ببساطة تقليص بيع الأوراق المالية طويلة الأجل وتقديم المزيد من الديون قصيرة الأجل.
وهذا هو بالضبط ما فعلته الولايات المتحدة عندما أصبحت عمليات البيع منخفضة في العام الماضي. وفي أوائل نوفمبر، أبطأت وزيرة الخزانة جانيت يلين الزيادة في مبيعات سندات العشر سنوات وثلاثين عاما، واختارت إصدار أذون خزانة أكثر مما توقعته السوق. وساعدت هذه الخطوة، رغم أنها لا تخلو من مجموعة المخاطر الخاصة بها، على استقرار المستثمرين المتوترين ووضعت الأساس لانتعاش السندات.

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