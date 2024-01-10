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7 5 مليارات دينار دخل استثمارات الكويت بنمو 36 3%

1/10/2024 11:07:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد مغربي
شهد العائد على استثمارات الكويت بالخارج نموا ملحوظا خلال فترة التسعة أشهر الأولى من 2023، حيث وصل صافي دخل استثمارات الكويت إلى نحو 7.5 مليارات دينار، بنمو سنوي بلغ نسبته 36.3% مقارنة بالفترة المقارنة من 2022 والبالغ 5.5 مليارات دينار، لتستمر الكويت في تحقيق أعلى معدلات لدخل الاستثمار، وذلك بفضل مجموعة من العوامل، أهمها: نمو المحفظة المالية، وأداء الاستثمار المباشر ونمو أصولها في مختلف قطاعات الأعمال.
وتنقسم مداخيل الاستثمار الكويتي بالخارج بحسب طبيعة الاستثمار إلى 3 أنواع رئيسية ما بين الاستثمار المباشر والمحفظة المالية والاستثمارات الأخرى والتي يأتي تفصيلها كدائن في بيانات ميزان المدفوعات كالتالي:
1 - الاستثمار المباشر: جاء بعائد بلغت قيمته 1.97 مليار دينار، ويتركز ذلك الاستثمار في الحصص والملكية المباشرة في الشركات والمصانع بكل القطاعات الاقتصادية، إذ بلغ في الربع الأول نحو 696 مليون دينار، وفي الربع الثاني نحو 616 مليون دينار، وفي الربع الثالث 664.3 مليون دينار.
2 - استثمارات المحفظة المالية: جاءت بعائد وصل إلى ما قيمته نحو 4.1 مليارات دينار، ويتركز الاستثمار بالمحفظة المالية تحديدا في السندات والأسهم، إذ بلغ العائد في الربع الأول 1.15 مليار دينار، وفي الربع الثاني 1.65 مليار دينار، وفي الربع الثالث 1.3 مليار دينار.
3 - استثمارات أخرى: جاءت بعائد تبلغ قيمته نحو 2.27 مليار دينار، وتمثل تلك القيمة باقي الاستثمارات غير المباشرة من الشراكات والمساهمة بمشروعات والاستثمارات غير المالية، إذ بلغ العائد في الربع الأول 716.7 مليون دينار، وفي اربع الثاني 735.6 مليون دينار، وفي الربع الثالث 825.6 مليون دينار.
4- الأصول الاحتياطية: بلغ إجماليها 510 ملايين دينار، إذ بلغت في الربع الأول 154.6 مليون دينار، وفي الربع الثاني 177.2 مليون دينار، وفي الربع الثالث 178.8 مليون دينار.
وتشير البيانات إلى أن دخل استثمارات الكويت يسير على المسار الصحيح ليسجل نموا كبيرا، وذلك بفضل العوائد المالية التي حققتها البلاد نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة العالمية الرئيسي 5.25% - وهو الأعلى منذ 22 عاما - ويأتي بعد 11 رفعا متتاليا لأسعار الفائدة منذ أوائل عام 2022.

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