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12 9 مليار دينار احتياطي النقد الأجنبي للكويت بنهاية 2023

1/10/2024 11:07:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علي إبراهيم
أظهرت أرقام رسمية صادرة عن بنك الكويت المركزي أن الاحتياطي النقدي الأجنبي للكويت بلغ بنهاية ديسمبر 2023 نحو 12.98 مليار دينار، مسجلا انخفاضا طفيفا على أساس سنوي بلغت نسبته 1% بما قيمته 144 مليون دينار، مقارنة مع 13.12 مليار دينار بنهاية 2022.
ويمثل الاحتياطي النقد الأجنبي للبلاد إجمالي الأرصدة النقدية والحسابات والسندات وشهادات الإيداع وأذونات الخزانة وودائع العملة الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي، وبحساب الاحتياطيات السائلة، نجد أنها تغطي احتياجات الكويت من الواردات لأكثر من عام.
وتبين الأرقام أن الأرصدة النقدية وحسابات وسندات وشهادات الإيداع وأذونات الخزينة والودائع بالعملة الأجنبية في بنك الكويت المركزي تشكل ما نسبته 97% من إجمالي موجودات البنك التي سجلت 13.3 مليار دينار.
وكعادة جميع السنوات السابقة لم يتغير احتياطي الكويت من الذهب الذي استقر عند 79 طنا بحسب مجلس احتياطي الذهب العالمي، وتبلغ القيمة الدفترية لتلك الكمية من الذهب لدى الكويت 31.7 مليون دينار، وذلك حسب الأسعار وقت الشراء وليس بالقيمة السوقية الحالية، بينما سجلت الموجودات الأخرى 305.9 ملايين دينار.
وسجل إجمالي الموجودات تراجعا بنحو 1.17% بما قيمته 158.4 مليون دينار ليبلغ 13.32 مليار دينار بنهاية 2023 مقارنة مع 13.47 مليار دينار بنهاية 2022.
وفي السياق ذاته، تراجع إجمالي المطلوبات ١٫١٧% بما قيمته 158.4 مليون دينار ليبلغ 13.3 مليار دينار بنهاية 2023، مقارنة مع 13.47 مليار دينار بنهاية 2022، وارتفعت حسابات وودائع البنوك المحلية لدى الكويت، بنحو 5% بما قيمته 253.4 مليون دينار، لتبلغ 5.3 مليارات دينار بنهاية 2023 مقارنة مع 5.07 مليارات دينار بنهاية 2022.
وسحبت الحكومة من حساباتها خلال 2023 نحو 708.7 ملايين دينار، إذ انخفض رصيد حسابات الحكومة بنسبة 28% ليصل إلى 1.8 مليار دينار بنهاية 2023 مقارنة مع 2.53 مليار دينار بنهاية 2022.
وارتفع رصيد صندوق الاحتياطي العام بنسبة 0.74% بعدما أضيف آخر استقطاع له بقيمة 7.4 ملايين دينار ليرتفع إلى مليار دينار كما في نهاية ديسمبر 2023 مقارنة مع 992.6 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2022.
وتراجعت التأمينات مقابل الاعتمادات المستندية بنحو 8.5% بما قيمته 16.6 مليون دينار لتبلغ بنهاية 2023 نحو 178.7 مليون دينار مقارنة مع 195.3 مليون دينار بنهاية 2022.
وزاد حجم النقد المتداول بـ 2.2 مليون دينار ليبلغ بنهاية 2023 نحو 2 مليار دينار مقارنة مع 1.9 مليار دينار بنهاية 2022.

MENAFN10012024000130011022ID1107707044

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