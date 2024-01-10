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مؤسسة البترول تدرس طرق احتجاز الكربون وآلية استخدامه لإنتاج اليوريا

1/10/2024 11:07:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد مغربي
علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة أن مؤسسة البترول الكويتية تجري دراسات متقدمة حول طرق احتجاز الكربون واستخدامه لإنتاج «اليوريا».
وفي التفاصيل، قالت المصادر إن «مؤسسة البترول» طلبت من الشركات النفطية التابعة تنفيذ دراسات شاملة لاستكشاف إمكانية استخدام مصادر ثاني أكسيد الكربون لاستخدامها لإنتاج اليوريا إلى جانب الهيدروجين، مشيرة إلى أن مصفاة الزور تعكف على تنفيذ هذه الدراسة ضمن أهدافها الاستراتيجية لإزالة الكربون. وذكرت أن الدراسة ستؤدي أيضا إلى تطوير مقياس تجريبي تم إعداده لتحديد الفوائد التي تعود على وحدة إنتاج اليوريا على نطاق صغير في الكويت. وبينت أن «مؤسسة البترول» من المقرر أن تعتمد مشروع الاستخلاص المعزز للنفط في حقل مناقيش التابع لشركة نفط الكويت والذي يتم فيه استرداد ثاني أكسيد الكربون من شركة البترول الوطنية من مصفاتي الأحمدي وميناء عبدالله بالإضافة إلى مصفاة الزور.
ونوهت إلى ان المؤسسة قامت بتعيين شركة شل للعمل على دراسة الجدوى لتحسين تكلفة استرداد ثاني أكسيد الكربون لتحقيق الهدف المذكور أعلاه. حاليا هذا المشروع مستمر وسيعتمد توفر ثاني أكسيد الكربون من مصفاة الزور على نتائج هذه الدراسة، وتعكف المؤسسة على تحديد حقول إضافية في الكويت يمكن استخدامها في الاستخلاص المعزز للنفط.
ويمثل احتجاز الكربون وتخزينه أحد استراتيجيات تخفيف الاحتباس الحراري التي تبنتها الهيئات الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لخفض غازات الدفيئة في الجو. وتعتمد تقنيات الاحتجاز على التقاط الكربون من المداخن والهواء المحيط، خاصة في المصانع ومحطات إنتاج الطاقة.

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