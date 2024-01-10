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البورصة جلسة تصحيح وجني أرباح

1/10/2024 11:07:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شريف حمدي
بعد سلسلة ارتفاعات متتالية منذ بداية العام الحالي، تعرضت البورصة الكويتية لحركة تصحيح طفيفة في جلسة تعاملات امس بهدف جني الأرباح من الأسهم التي حققت ارتفاعات سعرية لافتة منذ بداية 2024.
وكانت أسهم السوق الأول أكثر عرضة لعمليات البيع وهو ما يظهر من تراجع مؤشر السوق بنسبة 0.3%، في المقابل ارتفعت مؤشر السوق الرئيسي لاستمرار عمليات الشراء على الأسهم التي ينطوي عليها المؤشر، وكانت عمليات الشراء محدودة ايضا ادت إلى ارتفاع المؤشر 0.3% بنهاية الجلسة.
وجاءت حركة التصحيح منطقية بعد موجة ارتفاعات لافتة تشهدها البورصة في الوقت الحالي مدعومة بعدة معطيات ايجابية ابرزها استمرار عمليات بناء المراكز الاستثمارية استباقا لمرحلة الكشف عن النتائج المالية الختامية والتوصيات بالتوزيعات النقدية والمنحة.
ومن المتوقع ان تستأنف الأسهم القيادية نشاطها الايجابي خلال الجلسات المقبلة كونها تمتلك سجلا تاريخيا كبيرا في التوزيعات، كما ان تشكل القوام الأساسي لمكونات أغلب الصناديق الاستثمارية.
وعلى إثر حركة التصحيح المحدودة، خسرت القيمة السوقية لبورصة الكويت بنهاية جلسة امس 80 مليون دينار تشكل 0.2% من الإجمالي البالغ 42.118 مليار دينار متراجعا من 42.198 مليار دينار أول من امس، لتحافظ القيمة السوقية على استقرارها فوق 42 مليار دينار رغم الخسائر المحدودة.
وتراجعت السيولة المتدفقة للسوق امس بنسبة 21% بمحصلة بلغت 61.9 مليون دينار تراجعا من 78 مليون دينار بجلسة اول من امس وهي أعلى سيولة للبورصة في العام الجديد.
وتركزت اغلب السيولة حول اسهم مثل بيتك الذي استحوذ على 8.8 ملايين دينار، وسنام الذي حظي بتداولات قيمتها 4.2 ملايين دينار، وسهم عقارات الكويت الذي استحوذ على 3.9 ملايين دينار، وسهم الوطني بسيولة قدرها 3.7 ملايين دينار، وسهم ارزان بسيولة 2.6 مليون دينار.
كما تراجعت احجام التداول بنسبة 25% بكميات 288 مليون سهم مقارنة بـ 347 مليون سهم اول من امس، وجاء سهم سنام بالصدارة من حيث الأكثر تداولا بـ 21.8 مليون سهم، تلاه عقارات الكويت بتداول 19.3 مليون سهم، تلاه سهم عربية عقارية بـ 13.3 مليون سهم.
واكتست 7 قطاعات باللون الأحمر بنهاية الجلسة تصدرها قطاع الطاقة بـ 1.7% تراجع لمؤشره الوزني، فيما تراجع مؤشر قطاع الاتصالات بـ 0.7% وتراجع مؤشر القطاع البنكي بـ 0.4%، وحافظ قطاع الخدمات المالية على ارتفاعه محققا 1.03% مكاسب بجلسة امس.
وارتفعت القيمة السعرية لأسهم 55 شركة مقابل تراجعها لأسهم 56 شركة، واستقرت القيمة لأسهم 11 شركة، ولم تتداول اسهم 27 شركة.
وأنهت جلسة امس تعاملاتها على تباين اداء المؤشرات، وذلك بانخفاض مؤشر السوق الأول 0.3% بخسارته 22.8 نقطة ليصل إلى 7843 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 0.3% بإضافة 16.8 نقطة ليصل إلى 5766 نقطة، وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.2% بخسارته 12.1 نقطة ليصل إلى 7132 نقطة.

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