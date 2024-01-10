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البترول الوطنية تدرس التوسع في الطاقة النظيفة

1/10/2024 11:07:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
ذكرت مجلة ميد أن شركة البترول الوطنية الكويتية دعت كبريات دور الاستشارات الهندسية لتقديم عروضها للحصول على عقد لإجراء دراسة جدوى أولية لتحديد الكيفية التي يمكن للطاقة المتجددة وبدائلها أن تضيف قيمة لمحفظة شركة البترول الوطنية الكويتية والشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبك».
وذكرت المجلة أن «البترول الوطنية» حددت يوم الأول من فبراير موعدا نهائيا لتقديم العروض المالية، وقالت إن الدعوة قد صدرت عن طريق لجنة الشراء العليا في مؤسسة البترول الكويتية.
وتشمل قائمة الشركات المدعوة التي يمكنها تقديم عطاءات للحصول على العقد كلا من: مجموعة أميك فوستر ويلر (المملكة المتحدة)، كي بي آر الأميركية، وورلي الهندسية (أستراليا) وتكنيب (فرنسا).
وقد بدأت عملية التوريد لأول مشروع كبير لمحطة الطاقة الشمسية في الكويت، وذلك تماشيا مع هدفها المتمثل في مساهمة المصادر المتجددة بما نسبته 15% من مزيج إنتاج الكهرباء بحلول عام 2030.

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