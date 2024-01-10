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KIB يطلق خدمة تحديث البيانات عبر تطبيقه

1/10/2024 11:07:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أطلق بنك الكويت الدولي (KIB) خدمة «تحديث البيانات» التي تمكن كافة شرائح العملاء من تحديث معلوماتهم وبياناتهم الشخصية أينما تواجدوا، سواء داخل الكويت أو خلال السفر في الخارج، وفي أي وقت على مدار الساعة، ضمن مجموعة الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك عبر تطبيق «KIB موبايل». وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهود البنك المستمرة وحرصه على رفع مستوى الأمان المصرفي وتحسين تجربة العملاء وضمان راحتهم، وذلك تماشيا مع معايير الامتثال التنظيمية.
وبهذه المناسبة، قال مساعد المدير في قسم الخدمات المصرفية الإلكترونية، عمار مقامس: إن إطلاق البنك لهذه الخدمة المهمة يعكس اهتمامه بتطبيق آخر التطورات المعتمدة والمتبعة في الصناعة المصرفية، كما أن من شأنه توفير المزيد من الراحة والمرونة للعملاء وضمان تمتعهم بتجربة مصرفية سلسة ومتميزة، تماشيا مع استراتيجية البنك الشاملة والهادفة إلى مواكبة جهود التحول الرقمي وتطوير خدماته ومنتجاته على الدوام.
وأضاف أن عملية تحديث بيانات العميل الآن ستكون أكثر سهولة ومن خلال خطوات بسيطة عن طريق الدخول إلى تطبيق «KIB موبايل»، وتعبئة نموذج «تحديث البيانات» وتأكيد الطلب، علما بأن هذه العملية بالكامل تتم وفق أعلى مستويات ومعايير الحماية والأمان وبخطوات بسيطة وسريعة.
ويعتبر نموذج «تحديث البيانات» بديلا آمنا وسريعا للعملاء عن الزيارة الشخصية لفروع البنك وعن الاتصال بالخدمة الهاتفية، حيث يمكنهم بمجرد تسجيل الدخول إلى حساباتهم المصرفية، تحديث بيانات البطاقة المدنية وعنوان البريد الإلكتروني وعنوان المنزل وتفاصيل العمل وغيرها من المعلومات الأساسية، على أن تتم مراجعتها من قبل موظفي البنك والمصادقة عليها في وقت قصير.

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