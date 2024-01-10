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وفرة للاستثمار صانع سوق جديد لسهم العيد للأغذية

1/10/2024 11:07:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أفصحت شركة العيد للأغذية عن توقيع عقد صانع سوق مع شركة وفرة للاستثمار الدولي، وبذلك تكون «وفرة» ثالث صانع سوق تتعاقد معه شركة العيد للأغذية لتداول الأسهم في بورصة الكويت، وقد تم توقيع العقد في الثامن من شهر يناير الجاري.
وتعد شركة وفرة للاستثمار الدولي احدى الشركات الرائدة بالاستثمار في الكويت التي تمتلك خبرة طويلة تربو على 40 عاما في عالم إدارة الأموال والمحافظ والثروات الخاصة من خلال مساراتها التقليدية وغير التقليدية التي تتخذ أقصى سبل الأمان في تجنب المخاطر، كما تتميز وفرة بتنوع محافظها الاستثمارية، ومنذ تأسيسها في عام 1994 تدير ما يقارب 2.6 مليار دينار حتى نهاية عام 2023
من جهته، قال مدير علاقات المستثمرين في شركة العيد للأغذية متعب المسعود إن التعاقد مع شركة وفرة للاستثمار الدولي خطوة إيجابية تستهدف دعم سهم العيد في المرحلة المقبلة، خصوصا بعد رفع رأسمال الشركة الى 30 مليون دينارا، مشددا على أهمية صانع السوق للتداول لعدة أسباب، أبرزها تخفيض المخاطر المتعلقة بالسيولة والمساهمة في إيجاد سعر عادل لأسهم الشركة، بالإضافة الى المحافظة على استقرار سعر السهم والتوازن بين العرض والطلب.
وأردف موضحا أن التعاون مع وفرة سيترتب عليه خلق سيولة إضافية وقيمة مضافة لسهم العيد والمستثمرين، فضلا عن أهميته في توفير السيولة لتعزيز التطور والنمو المتواصل للعمليات التشغيلية للشركة.
واختتم المسعود بالتأكيد على تفاؤل الشركة بالمرحلة المقبلة، وتطلعها لتسجيل سهم العيد نشاطا ملحوظا وأداء متميزا في السوق الرئيسي، مما ينعكس ايجابيا على تعزيز الثقة والشفافية البناءة مع المستثمرين، متمنيا المزيد من التقدم والازدهار للتعاون المثمر بين الطرفين.
بدوره، صرح مدير وحدة صانع السوق بقطاع إدارة الأصول في شركة وفرة للاستثمار الدولي يوسف الحنيف بأن اختيار وفرة لسهم شركة العيد كان مبنيا على دراسة مسبقة لسيولة سهم شركة العيد، بالإضافة إلى الاستراتيجية المتكاملة التي تعزز النمو المتواصل لأعمالها.
وتعد «وفرة» رائدة في مجال صناعة السوق بطبيعة عملها في سوق رأس المال، وذات كوادر وطنية مؤهلة، ولها خبرات متمرسة في المنتجات الاستثمارية الجديدة.
وأضاف الحنيف أن خدمات صناعة السوق تهدف بشكل رئيسي إلى إيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب وتقريب الفجوة بين سعري البيع والشراء. وتقدم وفرة خدمات صناعة السوق باستخدام أفضل الأنظمة ووفق أفضل الممارسات العالمية، بإدارة فريق من الخبراء والمختصين في عمليات تداول الأسهم، لتقديم أفضل الفرص الاستثمارية والحلول المتوائمة مع متطلبات العملاء.

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