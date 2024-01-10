طيران الجزيرة تتعاقد مع إنتيليجنت لإدارة المرافق



ناصر العبيد: الاتفاقية ستعزز الكفاءة في طريقة تشغيل وصيانة جميع مرافق «طيران الجزيرة» فالح العجمي: العقد دافع إلى تطوير خدمات «إنتيليجنت» ويدعم الانتشار في أسواق الشرق الأوسط



أعلنت شركة طيران الجزيرة، عن توقيعها عقدا مع شركة «انتيليجنت لإدارة المرافق» التي ستقوم بموجبه بتنفيذ أعمال الصيانة والتشغيل الرقمي الشامل لمرافق طيران الجزيرة بما فيها مبنى ركاب الجزيرة T5، وذلك باستخدام نظام إدارة المرافق الآلي (CAFM IMS) الذي يعمل على تحويل كل الأعمال التشغيلية وصيانة المرافق والمباني إلى منظومة رقمية بالكامل.

ويأتي هذا التعاقد مع شركة محلية من منطلق دعم طيران الجزيرة للشركات الكويتية الناشئة.وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لمبنى ركاب طيران الجزيرة «T5» ناصر العبيد: «سعداء بتوقيع عقد أعمال الصيانة والتشغيل الرقمي الشامل مع شركة انتيليجنت لإدارة المرافق والاستفادة من نظامها الرقمي المتكامل الذي لا شك سيعزز الكفاءة في طريقة تشغيل وصيانة جميع مرافقنا. كما نفخر بالعمل مع شركة ناشئة وطنية نجحت في تنفيذ العديد من عقود التشغيل مع شركات محلية وإقليمية».وتهدف طيران الجزيرة الى تعزيز تجربة المسافرين عبر مبنى ركاب الجزيرة T5 الذي تمتلكه وتديره بالكامل، وجعل هذه التجربة أكثر سرعة وسلاسة لهم، إذ يشتمل المبنى اليوم بعد آخر تحديثات تمت فيه على 24 كاونتر لتسجيل الحقائب، وخمس بوابات لصعود الطائرة، وقاعة ترانزيت مجهزة بالكامل بمطاعم ومقاه، وسوق حرة، ومحلات أخرى، علاوة عن مختلف مكاتب مزودي الخدمات التي تضمن راحة جميع المسافرين.وتتوافر كذلك مواقف سيارات تسع 350 سيارة في مبنى يربط المسافرين بمبنى T5 عبر جسر يسهل العبور ونقل الأمتعة، خاصة خلال أشهر الصيف. وتم تسهيل الإجراءات الأمنية إلى إجراء واحد فقط عند المغادرة، لتمكين المسافرين من الاسترخاء حتى موعد صعود الطائرة.من ناحيتها، تعتبر شركة انتيليجنت لإدارة المرافق واحدة من الشركات الناشئة الكويتية ويمتلكها المبادر الكويتي فالح العجمي، حيث قام بجهود ذاتية دؤوبة بتطوير نظام إدارة التشغيل وصيانة المرافق والمسمى بنظام (Computer Aided Facility Management- CAFM System).ونجحت الشركة على مدار السنوات القليلة الماضية في تطبيق النظام بالعديد من الجهات داخل الكويت وخارجها الحكومية منها والخاصة والتي استطاعت توفير كل ما تحتاج اليه المؤسسات والشركات لإدارة المرافق بما يقلل تكاليف الصيانة ويحافظ على فاعلية الأصول.من جانبه، قال مؤسس شركة إنتيليجنت لإدارة المرافق فالح العجمي إن العقد الجديد الذي تم توقيعه مع طيران الجزيرة يعتبر من العقود المهمة في مسيرة عمل شركة إنتيليجنت لإدارة المرافق، حيث سيتم تنفيذ أعمال المهندسين والفنيين من خلال استخدام التطبيق الذكي للنظام وإرسال وتنفيذ أوامر العمل ومتابعتها من خلال شاشة معلومات خاصة ومباشرة.وأوضح العجمي أن نظام التشغيل والصيانة الموجود لدى الشركة يعتبر الحل الشامل في مجال إدارة المرافق باستخدام الحاسوب، إذ يعمل على تحسين كفاءة العمليات وتحقيق أقصى قدر من الاستدامة والربحية، فيما تعد الشركة رائدة في تطوير النظام ودمجه بجميع الخدمات، فضلا عن إتاحته باللغتين العربية والإنجليزية، وهو ما يجعله يتفوق على العديد من برامج التشغيل الموجودة في السوقين المحلي والخليجي.وأشار إلى أن العقد يعتبر ثقة كبيرة من قبل شركة طيران الجزيرة ودافعا الى تطوير خدمات نظام الشركة ويساعد على الانتشار في أسواق الشرق الأوسط خاصة في مجال إدارة المطارات، مبينا أن النظام سريع الانتشار في دول الخليج وتحديدا في المملكة العربية السعودية - منطقة نيوم لما فيها من مشاريع فريدة، لاسيما أن البرنامج يتم ربطه بالمعدات بهدف المحافظة على الأصول وضبط الصيانة والتكاليف.