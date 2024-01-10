صندوق النقد الكويت بحاجة إلى تسريع الإصلاحات الاقتصادية وتنويع دخلها



جهاد أزعور: الاقتصاد الكويتي استفاد من اتفاقية «أوپيك+» وارتفاع النفط لبناء احتياطيات مالية

الحكومة مطالبة بتطوير المنظومة الاجتماعية لتواكب التحديات الأساسية بالتعليم والصحة والسكن

الاقتصاد الكويتي متطور ويمتلك القدرة والكفاءة لتعزيز دور الكويت إقليمياً خلال المرحلة المقبلة تحسن ملحوظ لأداء القطاع غير النفطي ساعد دول الخليج على تعزيز مكانتها خلال العام الحالي

طارق عرابيأكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في مركز صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، وجود عدد من التحديات التي تواجه دول الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام، يأتي على رأسها ارتفاع مستوى المخاطر، وتأثير الأحداث السياسية الحالية على قطاعات النفط والنقل والحركة التجارية بشكل عام.حديث أزعور جاء خلال مؤتمر صحافي عقده ظهر أمس الأول بمركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الكويت، حيث أشار إلى أنه خلال لقاءاته بمسؤولين حكوميين في الكويت أكد حاجة الكويت لتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية بالبلاد، والعمل على تنويع مصادر الدخل من خلال توسيع القطاعات الاقتصادية المختلفة.وأضاف أن تسريع الإصلاحات من شأنه أن يساعد في تسريع وتيرة إجراءات تحسين بيئة الأعمال ورفع قدرة الكويت على استقطاب الاستثمارات الأجنبية من الخارج، بالإضافة إلى العمل على فتح آفاق جديدة وتطوير القطاعات المرتبطة بالطاقة المتجددة والبيئة، وغيرها من القطاعات التي تساعدها على فتح آفاق اقتصادية جديدة.وتابع: إنه من الضروري أن تقوم الحكومة الكويتية بتطوير المنظومة الاجتماعية لتواكب التحديات الأساسية على صعيد (التعليم والصحة والسكن)، خاصة أن الاقتصاد الكويتي يعتبر من الاقتصادات المتطورة التي تمتلك القدرة والكفاءة، وبالتالي فمن المفيد تعزيز دورها على الصعيد الإقليمي خلال المرحلة المقبلة والاستفادة من التحولات الجارية في المنطقة.وقال أزعور إن الاقتصاد الكويتي استفاد كثيرا من اتفاقية «أوپيك+» ومن ارتفاع أسعار النفط في 2023، حيث عملت الحكومة على رفع احتياطياتها المالية وتحسين وضع المالية العامة، لكنها ما زالت بحاجة إلى تسريع وتيرة الإصلاحات للمحافظة على مستوى النمو والعمل على خلق وظائف جديدة، ورفع مستوى الدخل المتحصل من القطاع غير النفطي.وحول توقعات صندوق النقد الدولي لاقتصادات الدول الخليجية في 2024، أوضح أن التحسن الملحوظ في أداء القطاع غير النفطي بمعدل نمو يتراوح بين 3 و4%، جاء انعكاسا للإصلاحات التي قامت بها دول المنطقة لتنويع مصادر الدخل، لافتا إلى أن ذلك يساعد في تعزيز مكانة دول الخليج خلال العام الحالي، في حين أن بعض دول المنطقة والتي تعاني من ارتفاع في حجم الديون ستواجه تحديات وأزمات خلال العام 2024 وربما أنها ستكون بحاجة للدعم والمساعدة.وتابع قائلا: «تشير المعلومات والدراسات إلى أن فلسطين ستواجه تحديات كبيرة في 2024 على الجانب الاقتصادي، فيما سيكون التأثير محدودا على كل من الأردن ومصر ولبنان وسورية، والتأثير أقل على اقتصاد المنطقة العربية ككل».وسلط أزعور الضوء على التأثيرات المجتمعة للآثار المعاكسة العالمية والتحديات المحلية والمخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي قال إنها تلقي بثقلها على الزخم الاقتصادي، مبينا أن الصراع في غزة وإسرائيل تسبب في معاناة إنسانية هائلة ستكون لها عواقب على المنطقة بشكل أوسع وسيزيد من مستويات عدم اليقين المرتفعة بشأن التوقعات المستقبلية.وتابع يقول: «ستقوم هذه الأزمة بإعادة رسم مستقبل المنطقة، وإن لم تتم معالجتها بالشكل الصحيح وفي غياب وقف دائم لإطلاق النار، قد تؤدي إلى دخول العديد من البلدان في مرحلة عدم يقين شديد، حتى لو ظل الصراع تحت السيطرة».6 توصيات لزيادة التدفقات الأجنبيةقدم جهاد أزعور عددا من التوصيات، التي قال إنها كفيلة بزيادة مستوى تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى دول المنطقة ورفع قدرة الاقتصاد العام في تلك الدول، بالإضافة إلى التكيف مع التحولات التي تشهدها دول الخليج لتنويع مصادر الدخل ومن ثم عدم التأثر بتقلبات أسعار النفط. وذلك فيما يلي:1- العمل على إيجاد مقاربة سياسية واجتماعيا أكثر استهدافا.2- توسيع رقعة الحماية الاجتماعية في دول المنطقة.3- جعل الدعم الاجتماعي أكثر جدوى.4- تسريع وتيرة التحول والتنوع الاقتصادي ورفع حجم القطاع غير النفطي.5- تقليص حجم الارتباط بين القطاع العام والخاص، وإفساح المجال أمام شركات القطاع الخاص لتصبح هي قاطرة النمو.6- الاستفادة من القطاعات الاقتصادية الجديدة الصديقة للبيئة والصناعات التكنولوجية الواعدة... والصندوق استعرض الآفاق الاقتصادية للشرق الأوسطنظم مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل بالشرق الأوسط في الكويت، بالشراكة مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي أول من أمس، فعالية رفيعة المستوى حول مواجهة التحديات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك لعدد من ممثلي القطاعين العام والخاص والمنظمات الدولية والصحافة والبعثات الديبلوماسية.وفي هذا السياق، أشار مدير مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط باولو دروموند، إلى أن الفعالية تهدف إلى فتح نقاش حول التحديات الاقتصادية الصاعدة والمفاضلات التي تعارض صناع السياسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.من جانبه، تحدث مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي والمتحدث الرئيسي جهاد أزعور، عن الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد ترأس النقاش مستشار أول في الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ميرزا حسن.وعرض أزعور الآفاق والمخاطر الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأولويات السياسات من أجل بناء القدرة على الصمود وتعزيز النمو المستدام والشامل، حيث سلط الضوء على التأثيرات المجمعة للآثار المعاكسة العالمية والتحديات المحلية والمخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تلقي بثقلها على الزخم الاقتصادي.وأكد الشراكة المتينة بين صندوق النقد الدولي والبلدان العربية، كلما سلط الضوء على جهود الصندوق المستمرة لمساعدة البلدان على التخفيف من أثر الصدمات والتداعيات السلبية، وأشار إلى أن الصندوق على استعداد لزيادة الدعم المطلوب من خلال تقديم المشورة في مجال السياسات والمساعدة الفنية والتمويل لبلدان المنطقة.