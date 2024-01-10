الصناعة تشارك في معرض بلاستيكس 2024 في مصر

MENAFN - Al-Anbaa) تشارك الهيئة العامة للصناعة في معرض «بلاستيكس 2024» للصناعات البلاستيكية والمطاط، والمقام في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 12 الجاري.

وأوضحت الهيئة في بيان صحافي أمس أن المعرض يهدف إلى تسليط الضوء على المنتجات المستدامة والأسواق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك بناء روابط جديدة واستعراض أحدث الحلول في سوق البلاستيك والمطاط.

وتمثلت مشاركة الكويت من خلال الهيئة العامة للصناعة برئاسة نائب قطاع تنمية الصادرات الصناعية د.سند العجمي، ومدير إدارة الترويج والفرص التصديرية حماد الزعبي، وحسن الطبطبائي قسم المعارض، ويتضمن جناح الكويت 8 شركات كويتية مختصة بالبلاستيك والمطاط، للتعرف على أسواق شمال أفريقيا وفتح مجالات عديدة للتوسع.

.. مدير الهيئة ترأس وفد الكويت في اجتماع «التعدين» بالرياض

نيابة عن وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة، ترأس مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف م.محمد العدواني الوفد الكويتي المشارك في الاجتماع الوزاري الدولي الثالث للوزراء المعنيين بشؤون التعدين الذي عقد بالعاصمة الرياض في المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء 9 الجاري، بالإضافة إلى المشاركة في مؤتمر التعدين الدولي المنعقد خلال 10 و11 الجاري.

وأوضحت الهيئة في بيان صحافي أمس أن العدواني يشارك في الاجتماع الوزاري الدولي الثالث مع وزراء وممثلين حكوميين رفيعي المستوى من أكثر من 77 دولة وبحضور 45 وزيرا، مشيرة إلى أنه إلى جانب التمثيل الحكومي، سيحضر الاجتماع أيضا ممثلون لمنظمات دولية، ومنظمات غير حكومية، بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، ومجلس التعاون الخليجي، والبنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية.

وقد تمت مناقشة مواضيع عدة، أهمها النظر في الخطوات التي تم اتخاذها لتحويل المناقشات إلى منطلقات عملية على أرض الواقع عبر المبادرات الأربع الرئيسة، التي حددت في الدورة السابقة من الاجتماع الوزاري.