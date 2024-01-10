عبدالعزيز بن سلمان السعودية دولة منتجة للطاقة بكل أشكالها



نستثمر بكل ما يسهم في انتقال مناسب إلى الطاقة الخضراء.. ونأمل بامتلاك سوق إقليمي للكربون

بندر الخريف: السعودية عدّلت تقديراتها للموارد المعدنية غير المستغلة إلى 9.4 تريليونات ريال

نأخذ قضايا تغير المناخ بمحمل جد.. ولسنا بعيدين عن أميركا والاتحاد الأوروبي بمعايير كفاءة الطاقة المملكة تعتزم منح أكثر من 30 رخصة استكشاف تعدين إلى مستثمرين دوليين خلال العام الحالي

أكد وزير الطاقة السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن السعودية تقوم بدور ريادي في مجال الحد من التغير المناخي، مؤكدا أن المملكة لم تعد تصنف فقط كدولة منتجة للنفط ولكن كدولة منتجة للطاقة بجميع أشكالها، وأشار إلى أن السعودية والإمارات تنتجان الطاقة بطريقة مسؤولة.وقال بن سلمان، في كلمة رئيسة بعنوان «تحولات الطاقة في المملكة»، وذلك في النسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي أمس: «نحن نستثمر في كل ما يسهم في انتقال مناسب للطاقة الخضراء بالمملكة، وطرحت مبادرتين للتحول إلى الطاقة الخضراء، ونأمل أن يكون لدينا سوق للكربون، ونأمل أن يكون سوقا إقليميا».وأضاف: «نحن نأخذ قضايا تغير المناخ على محمل الجد ونأخذ زمام المبادرة، ووفقا لتقديراتي لسنا بعيدين عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فيما يخص معايير كفاءة الطاقة ربما بفارق ثلاثة أو أربعة أعوام فقط وبحد أقصى 5 أعوام، وبالتالي سنتمكن بحلول 2030 من الإيفاء بكافة معايير كفاءة الطاقة في الولايات المتحدة أو غيرها».تقييم الثروات المعدنيةمن جانبه، قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، خلال كلمته الافتتاحية، إن السعودية عدلت بالزيادة تقديراتها لقيمة الموارد المعدنية غير المستغلة ومن بينها الفوسفات والذهب والمعادن الأرضية النادرة، إلى 9.4 تريليونات ريال، (ما يعادل 2.5 تريليون دولار)، ارتفاعا من توقعات 2016، والتي كانت عند 4.9 تريليونات ريال (بما يعادل 1.3 تريليون دولار).وأضاف الخريف أن هذه الزيادة بنحو 1.2 تريليون دولار هي مزيج من المعادن التي لدينا، مثل الفوسفات، والمعادن الأرضية النادرة، وإعادة تقييم أسعار السلع الأولية، وتنتج شركة التعدين العربية السعودية، المعروفة باسم معادن والتي تأسست عام 1997، بالفعل بعضا من هذه المعادن.وقال وزير الصناعة السعودي: «نعتقد اليوم أن إمكانات احتياطياتنا زادت الآن بنسبة 90%، وتأتي 10% من الزيادة في التقديرات من إضافة معادن نادرة مهمة للسيارات الكهربائية ومنتجات التكنولوجيا المتقدمة، والمملكة تعتزم أيضا منح أكثر من 30 رخصة استكشاف تعدين لمستثمرين دوليين هذا العام».وأشار الخريف إلى أن السعودية ستعلن عن لائحة جديدة تسمح لوزارة الصناعة التعدين بتقديم مساحات استكشاف أكبر تزيد على 2000 كيلومتر لكل ترخيص، مضيفا ان أحد الأشياء التي سمعناها من اللاعبين العالميين، هو أن حجم المناطق (الممنوحة) ربما لا يكون كبيرا كما يريدون.وقال إن النتائج التي تم الإعلان عنها هي نتيجة للجهود التي بذلت خلال السنوات الماضية في عمليات الاستكشاف والمسح الجيولوجي التعديني، إضافة إلى الجهود الكبيرة في إصدار تراخيص الاستكشاف عن المعادن، التي تضاعفت خلال السنوات الـ 3 الماضية بـ 4 أضعاف، مقارنة بعدد التراخيص خلال السنوات الست التي سبقت صدور نظام الاستثمار التعديني الجديد الذي أسهم في رفع حجم الإنفاق على الاستكشاف من 70 ريالا إلى 180 ريالا لكل كيلومتر مربع، الأمر الذي يؤكد على جدوى الاستثمار في عمليات الاستكشاف التعديني.وبدأت الرياض منح التراخيص لعمال المناجم الدوليين في عام 2022، وقال الخريف أيضا في وقت سابق إن المملكة تخطط للانتقال من مرحلة الاستكشاف والاستخراج إلى المعالجة والتصنيع، مشيرا إلى أن السعودية قد تكون مكانا جيدا لمعالجة المعادن المختلفة، حيث نرى المعادن التي يتم استخراجها في أفريقيا تتم معالجتها هنا.وكانت وزارة الصناعة والثورة المعدنية قد أعلنت عن إنجاز 30% من أعمال المسح الجيولوجي في منطقة الدرع العربي التي تبلغ مساحته 700 ألف كيلومتر مربع، التي ستكون نتائجه متاحة على قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية على حجم يقدر بأكثر من 10 تيرابايت، ليكون حافزا للاستثمار في مجال التعدين.وتستهدف مبادرة البرنامج العام للمسح الجيولوجي رفع جودة البيانات ودقة الخرائط الجيولوجية لتعزيز وتسهيل استكشاف الثروات المعدنية في المملكة، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها كثمرة لتطوير نظام الاستثمار التعديني الجديد، ليصبح قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية في المملكة، وفقا لأهداف الاستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات التعدينية وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.وأكد الخريف أن مؤتمر التعدين الدولي أصبح المنصة الأهم حول العالم، مشيرا إلى أن النسخة الثالثة من المؤتمر ستشهد إشراك جانب العرض والطلب على المعادن الأكثر استخداما في تحقيق توجهات العالم للتحول نحو الطاقة النظيفة.ومن بين المواضيع التي ستناقش القضايا المتعلقة بقطاع التعدين في المنطقة الممتدة من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا، وكيفية جذب الاستثمارات للصناعات المعدنية في هذه المنطقة إلى جانب بحث إمكانات وفرص القطاع في المملكة على وجه الخصوص.