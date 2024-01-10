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خلال 7 سنوات فقط كيف أصبحت أميركا أكبر مصدر للغاز عالميا؟

1/10/2024 11:07:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قبل 7 سنوات فقط لم تكن الولايات المتحدة ضمن قائمة الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال، مع اعتمادها على الاستيراد لتغطية الطلب المحلي، لكن بنهاية العام الماضي تجاوزت الولايات المتحدة دولتي قطر وأستراليا لتصبح أكبر دول العالم تصديرا للغاز الطبيعي المسال، وسط توقعات باستمرار نمو الصادرات خلال الفترة المقبلة.
وارتفعت الصادرات الأميركية من الغاز الطبيعي المسال لمستويات قياسية جديدة في عام 2023، لتحتل صدارة قائمة الدول المصدرة للخام العام الماضي. وتنطلق معظم صادرات الغاز الطبيعي المسال الأميركية من ساحل الخليج، حيث تقوم محطات ضخمة بتسييل الغاز وضخه على متن سفن عملاقة تحمله إلى أماكن أخرى حول العالم.
وبحسب بيانات «إل إس إي جي»، بلغت صادرات الولايات المتحدة من الغاز المسال نحو 88.9 مليون طن متري في 2023، بزيادة 14.7% على أساس سنوي، وفي ديسمبر وحده ارتفعت الصادرات الأميركية من الغاز المسال لمستوى قياسي جديد عند 8.6 ملايين طن متري.
وحلت أستراليا في المرتبة الثانية بقائمة الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال عام 2023، بينما جاءت قطر في المرتبة الثالثة بعد هبوط الصادرات 1.9% العام الماضي، وكانت قطر أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال لسنوات طويلة، قبل أن تتجاوزها أستراليا عام 2021.
لكن في عام 2022 عادت قطر إلى صدارة قائمة الدول الأكثر تصديرا للغاز الطبيعي المسال، بينما جاءت أستراليا في المرتبة الثانية، قبل أن تتصدر الولايات المتحدة القائمة العام الماضي، واستفادت صناعة الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة العام الماضي من عودة منشأة «فريبورت» للعمل بشكل طبيعي، بالإضافة إلى زيادة كفاءة منشآت المعالجة الأخرى.
وقفزت تدفقات الغاز الطبيعي إلى منشآت تصدير الغاز المسال السبعة الكبرى في الولايات المتحدة بمتوسط 14.9 مليار قدم مكعبة يوميا منذ بداية يناير الجاري من مستوى قياسي بلغ 14.7 مليار قدم مكعبة يوميا في ديسمبر.
وتسببت عودة منشأة «فريبورت» للغاز المسال إلى العمل بشكل كامل، في إضافة 6 ملايين طن من الإنتاج. ويتمثل العامل الثاني في منشأة «كالكاسيو باس» التي شهدت ارتفاعا لإمدادات العام بأكمله بنحو 3 ملايين طن متري مقارنة بمستويات عام 2022.
وقبل أقل من عقد من الزمن لم تكن الولايات المتحدة تصدر أي غاز طبيعي مسال تقريبا، لكن ثورة التكسير الهيدروليكي وقفزة الاستثمارات كانتا وراء التحول الجذري للقطاع، وفي عام 2007 وصلت واردات الولايات المتحدة من الغاز المسال إلى الذروة، قبل أن تتحول إلى الهبوط مع ارتفاع الإنتاج المحلي بشكل سريع.
وبداية من فبراير 2016 بدأت الولايات الثماني والأربعون السفلى في تصدير الغاز مع افتتاح أول محطة لتسييل الوقود في البلاد، والتي قامت ببنائها شركة «تشينير» في لويزيانا، وأصبحت الولايات المتحدة أول مصدر للغاز الطبيعي عام 2017، وذلك للمرة الأولى في نحو ستة عقود، بفضل الزيادة بإنتاج الغاز محليا وانخفاض الواردات وارتفاع القدرة الإنتاجية لمحطات تصدير الغاز المسال.

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