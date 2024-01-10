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المملكة تجذب الموهوبين والمستثمرين بـ 5 تأشيرات جديدة للإقامة المميزة

1/10/2024 11:07:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت السعودية عن 5 فئات جديدة من تأشيرة الإقامة المميزة للأجانب الراغبين في القدوم إلى المملكة والمقيمين الحاليين، في خطوة تستهدف جذب المزيد من المستثمرين وأصحاب الكفاءة والموهبة من حول العالم، وتلبية احتياجات المقيمين على أراضيها.
والقرار الذي سرى اعتبارا من أمس، يمنح المتقدم الذي يستوفي الشروط إمكانية الحصول على الإقامة المميزة بمقابل مادي يبلغ 4 آلاف ريال تدفع لمرة واحدة. وسابقا كان لدى المملكة نوعان من تأشيرة الإقامات المميزة، يتمثلان في إقامة محددة المدة بسنة واحدة قابلة للتجديد يدفع مقابلها المقيم 100 ألف ريال، وإقامة مميزة دائمة مقابل 800 ألف ريال تدفع لمرة واحدة.
وتستهدف الرياض من التأشيرات الجديدة رفع جودة الكوادر الوطنية وجذب الاستثمارات في إطار تطوير القطاعات ذات الأولوية، بالإضافة إلى توفير منصة للابتكار لرواد الأعمال لتطوير القطاعات الناشئة، وزيادة ودعم الاستهلاك المحلي في قطاعات تشمل السياحة والترفيه والرياضة وغيرها.
وتتضمن التأشيرات الخمس الجديدة منح الإقامة للكفاءات الاستثنائية، وتنقسم إلى فئتين، الأولى للكفاءات الصحية والعلمية حيث تشترط توافر أجر شهري بإجمالي لا يقل عن 35 ألف ريال، وللباحثين على ألا يقل إجمالي الأجر الشهري عن 14 ألف ريال.
أما الفئة الثانية فتشمل كبار التنفيذيين ذوي الأجور التي لا تقل عن 80 ألف ريال، وتمنح هذه الإقامة للفئة الأولى لخمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، أما للتنفيذيين فتتحول إلى دائمة عند استيفاء الشروط والإقامة لمدة 30 شهرا متواصلة خلال خمس سنوات.
وكذلك وضعت المملكة فئة امتلاك المواهب النادرة أو الترشح للجوائز المتخصصة ضمن منتجات تسهيل الحصول على الإقامة المميزة، وحددتها بمواهب رياضية ومواهب ثقافية، بحيث تمنح هذه الفئة الإقامة لخمس سنوات تجدد لمرة واحدة أو إقامة دائمة شرط استيفاء المعايير.
وفي ضوء استهداف السعودية من تلك الخطوة جذب الاستثمارات، فإنه بموجب الإقامات الجديدة، يمنح من يستثمر مبلغا لا يقل عن 7 ملايين ريال على أراضيها الحق في الحصول على إقامة مميزة دائمة شرط استحداث 10 وظائف خلال العامين الأولين.
كما حددت المملكة فئة أخرى وهي رواد الأعمال وقسمتها إلى فئتين، الأولى تشترط الحصول على تمويل بقيمة 400 ألف ريال وتمنح إقامة لخمس سنوات، وتشترط الفئة الثانية الحصول على تمويل بقيمة 15 مليون ريال وتمنح إقامة دائمة شرط استحداث 10 وظائف للعام الأول و10 وظائف أخرى للعام الثاني.
كذلك منحت المملكة حق تمليك العقار للأجانب أو الانتفاع به على أراضيها، بما يتيح إمكانية الحصول على الإقامة لمالكي العقارات في السعودية على ألا تقل قيمة العقار عن 4 ملايين ريال.

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