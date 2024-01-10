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Ooredoo الكويت تطلق عروضا مختلفة لعملائها بالتزامن مع موسم التخييم والكشتات

1/10/2024 11:07:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) انطلاقا من رغبتها بتلبية احتياجات العملاء المختلفة، وتعزيز سبل التواصل معهم، وبالتزامن مع موسم الكشتات والمخيمات الذي ينتظره الكويتيون في كل عام، تقدم Ooredoo الكويت، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات، صندوق الكشتة كهدية لعملائها، بالإضافة إلى مجموعة مختلفة من العروض الموسمية. تنبع هذه الخطوة من إدراك الشركة لحب المجتمع الكويتي للمغامرات الصحراوية خلال فصل الشتاء، ورغبتها بمشاركة عملائها هذا الشغف، من خلال تعزيز تجاربهم وجعلها أكثر متعة.
وفي إطار هذه المبادرة، أعلنت Ooredoo الكويت، عن عقد شراكة حصرية مع Anker، العلامة التكنولوجية العالمية، والمعروفة بحلولها الابتكارية في مجال شحن الأجهزة، لتصبح الوكيل المعتمد والحصري لمنتجاتها في السوق المحلي. ويعكس هذا التعاون الاستراتيجي التفرد والتميز الذي تحققته Ooredoo في قطاع الاتصالات في الكويت.
وتشمل منتجات Anker التي تعرض في فروع Ooredoo الكويت، مجموعة واسعة من حلول الشحن الأساسية، مثل أجهزة الشحن المتنقلة، الكابلات، وشواحن الكابلات والشواحن اللاسلكية، بالإضافة إلى لوحات الشحن الشمسية ومحطات الطاقة. تهدف هذه الشراكة الحصرية إلى تقديم حلول متنوعة من خيارات الشحن عالية الجودة والتقنية إلى جميع عملاء Ooredoo لإثراء تجربتهم التكنولوجية.
وفي بادرة منها، قدمت شركة Ooredoo للمهتمين بهذا العرض صندوق الكشتة كهدية، والذي يحتوي على جميع مستلزمات التخييم والكشتات، ما يعزز من جودة تجارب العملاء في أنشطتهم الحياتية. وتعتبر Ooredoo شركة رائدة في مجال تقديم أفضل الحلول لعملائها، ومواكبة احتياجاتهم الموسمية، وهذا واحد من أهم المبادئ التي تلتزم بها، وتجسد هذه المبادرة التزام الشركة. فمن خلال توحيد جهودها مع علامة Anker العالمية، تعزز تجربة العملاء بشكل عام، بحيث لا يقتصر دور Ooredoo على تقديم خدمات اتصال من الدرجة الأولى، ولكن يمتد أيضا إلى تسهيل اقتناء أحدث الحلول المتعلقة بشحن الأجهزة، الأمر الذي يلبي احتياجات العملاء المتنوعة والمتنامية.

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