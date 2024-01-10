كربون صفر «CarbonSifr» وفنادق ريكسوس يطلقان شراكة استراتيجية في مجال الضيافة البيئية

(MENAFN
- Bashir Mraish Consultancy)
• شراكة استراتيجية لتعزيز الممارسات البيئية: تتعاون كربون صفر «CarbonSifr» وفنادق ريكسوس لدمج الإجراءات البيئية المتقدمة في قطاع الضيافة.
• تعزيز العمل المناخي في فعاليات الشركات: تمتد هذه الشراكة لتعزيز الممارسات البيئية الواعية في فعاليات الأعمال التي تستضيفها فنادق ريكسوس.
الإمارات العربية المتحدة، 10 يناير 2024 — أعلنت كربون صفر «CarbonSifr»، الشركة المتخصصة في مجال التكنولوجيا المناخية ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع فنادق ريكسوس، مجموعة الضيافة الرائدة، عن توقيع مذكرة تفاهم وشراكة استراتيجية تركز على دمج العمل المناخي في تجارب الضيافة الصديقة للبيئة. وتعتبر هذه الشراكة خطوة مهمة في تطوير قطاع الضيافة المستدامة في المنطقة، حيث تجمع ما بين خبرة كربون صفر «CarbonSifr» في تكنولوجيا المناخ، وتفاني فنادق ريكسوس في الممارسات المسؤولة بيئيًا.
يتضمّن قلب هذه الشراكة هدف يتمثل في رفع مستوى المسؤولية البيئية لدى فنادق ريكسوس. وسيتضمن ذلك تقييمًا دقيقًا وتقليلًا نشطًا لأثرها الكربوني، وهي عملية تقودها رؤى كربون صفر «CarbonSifr» التكنولوجية. ويأتي هذا الإجراء كاستمرار لاستراتيجية كربون صفر «CarbonSifr» في تقديم حلول للعمل المناخي عبر فئات الأسواق المتنوعة، مما يعزز دورها كمحفّز للممارسات الواعية بالبيئة في مختلف الصناعات.
دمج العمل المناخي بفعاليات الأعمال
ستشمل شراكة كربون صفر «CarbonSifr» وفنادق ريكسوس أيضًا فعاليات الأعمال، مما يضيف جانبًا هامًا إلى تعاونهما. ستعزز حلول كربون صفر «CarbonSifr» شفافية ومسؤولية التقارير البيئية في هذه الفعاليات، مما يساعد المنظمين والمشاركين في اتخاذ قرارات صديقة للبيئة. تتماشى هذه الخطوة مع هدفهما المشترك في تضمين العمل المناخي في الممارسات الأساسية للأعمال، خاصة في فعاليات ومؤتمرات الشركات.
وقال محمد يلدريم، الشريك المؤسس ومدير العمليات في شركة كربون صفر «CarbonSifr»: "نعتقد أن قطاع الضيافة يحمل إمكانات هائلة في قيادة الممارسات البيئية. شراكتنا مع فنادق ريكسوس لا تقتصر فقط على تنفيذ تدابير صديقة للبيئة؛ بل هي عن وضع سابقة للصناعة بأسرها. من خلال دمج خبرتنا التكنولوجية مع النطاق التشغيلي لفنادق ريكسوس، يمكننا تكبير تأثيرنا بشكل هائل على البيئة. تشكل هذه الشراكة شهادة على جهودنا المستمرة في جعل العمل المناخي جزءاً لا يتجزأ من كل صناعة."
من جهته، قال أوزغول أكتولغا، المدير الإقليمي للجودة والاستدامة في منطقة الخليج بفنادق ريكسوس: "اليوم يشكل لحظة حاسمة من حيث الإعلان عن الشراكة المحورية بين كربون صفر «CarbonSifr» وفنادق ريكسوس. تعكس هذه الشراكة التزامنا المشترك بدمج العمل المناخي في تجارب الضيافة الصديقة للبيئة، وذلك مع إعادة تشكيل الاستدامة في الإمارات. مع التفاني الذي تظهره فنادق ريكسوس ورؤانا التكنولوجية، لا نقلّل من أثر الكربون فقط، بل نعيد تشكيل معايير الصناعة. تجسد هذه الشراكة مهمتنا في جعل العمل المناخي جزءًا لا يتجزأ من كل صناعة، مما يشكل مثالًا تحوليًا لمستقبل مستدام."
MENAFN10012024004771011612ID1107706936
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.