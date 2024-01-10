المانع يحصد المركز الأول لنسبة رضا المستفيدين لعام 2023

(MENAFN
- Hill & Knowlton) 10 يناير 2024، الدمام، المملكة العربية السعودية – تقديرًا للإنجازات الكبيرة في مجال الرعاية المتمركزة حول الأشخاص، تم تكريم مجموعة مستشفيات المانع باعتبارها المستشفى الرائد في القطاع الخاص الذي يتمتع بأعلى نسبة لرضا المستفيدين لعام 2023 في المنطقة الشرقية. وجاء هذا التكريم المرموق خلال ملتقى "منسقي تجربة المريض 2024" الذي نظمته المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية.
يشيد المنتدى السنوي بمؤسسات الرعاية الصحية لتحقيقها مستويات عالية من رضا المرضى والمستفيدين، ويهدف إلى توضيح آلية معالجة البلاغات الواردة إلى المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، وآلية التعامل مع بلاغات سوء المعاملة، ومناقشة بعض الإجراءات التي تساهم في خفض معدل البلاغات. إن أداء المانع المتميز في تحقيق رضا المستفيدين يؤكد كفاءته ومسؤوليته في هذا الجانب الحيوي من الرعاية الصحية والذي يركز على الأشخاص.
وتتميز مجموعة مستشفيات المانع بالتزامها بتقديم رعاية استثنائية ومتعاطفة مع التركيز على تعزيز تجربة المريض. إن الحصول على التكريم كالمستشفى الرائد في القطاع الخاص الذي يتمتع بأعلى نسبة لرضا المستفيدين لا يعزز فقط التزام المانع المستمر بتقديم خدمات رعاية صحية مثلى، بل يمثل أيضًا معلمًا بارزًا في إعادة تعريف معايير الرعاية الصحية في المنطقة الشرقية.
ومن الجدير بالذكر أن مستشفى المانع بالخبر قد حصل على الشهادة الذهبية الرائدة من منظمة "بلانيتري إنترناشيونال" لالتزامه بالرعاية الاستثنائية المتمركزة حول الأشخاص والتي تركز على الفرد والابتكار في تقديم الرعاية الصحية. ويعد مستشفى المانع بالخبر المستشفى السادس في المملكة العربية السعودية من بين 98 مؤسسة رعاية صحية في جميع أنحاء العالم تحصل على هذا التكريم المرموق.
وقال مانع المانع، الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات المانع: “نحن فخورون للغاية بتكريمنا كمستشفى القطاع الخاص الرائد في المنطقة الشرقية لالتزامنا بالرعاية التي تتمحور حول الشخص، مع التركيز على تعزيز رعاية وتجربة المرضى. وانطلاقًا من مبدئنا الأساسي المتمثل في إعطاء الأولوية لرضا المرضى قبل كل شيء، فإن هذا التكريم هو شهادة على تفاني مستشفيات المانع في تحسين تجربة المرضى طوال فترة رعايتهم الطبية وتعزيز صحة ورفاهية مجتمعنا".
نجاح مستشفيات المانع في تحقيق أعلى معدل لنسبة رضا المستفيدين في القطاع الخاص هو خطوة إيجابية لتعزيز نظام الرعاية الصحية المتمركز حول الأشخاص. إن مجموعة مستشفيات المانع تعد بمزيد من التعزيز وتحسين تجربة المستفيدين وسيواصل المانع قيادة المبادرات التي تهدف إلى تحسين جود الحياة وبيئة الرعاية الصحية في المنطقة الشرقية.
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