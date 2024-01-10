"نغمات دبي" تقدم فنانين محليين وإقليميين ضمن عروض موسيقية حيّة مجانية

(MENAFN
- Tales & Heads) تشهد الدورة التاسعة والعشرون من مهرجان دبي للتسوق الكثير من الحفلات والعروض الموسيقية في مختلف أرجاء المدينة، وتعتبر "نغمات دبي" من أبرز فعاليات مهرجان، حيث تمثل منصة للفنانين المحليين والإقليميين يقدمون خلالها عروضاً فنية حيّة مجانية لإسعاد الجمهور بأصواتهم وعزف أنواع مختلفة من الموسيقى.
سيعيش الزوار أجمل الأوقات الشتوية على مدار 10 أيام مع عروض تتضمن أنواعاً موسيقية متنوعة مثل الآر آند بي، والهيب هوب، والسول، والروك والبوب، والفيوجن، إضافة إلى العديد من الأنواع الموسيقية التي تشتهر بها بوليوود. ويمكن للجماهير الاستمتاع بتلك العروض المجانية في الهواء الطلق في مواقع مثل بلوواترز، والخوانيج ووك، والسيف، وبوكس بارك، ودبي فستيفال سيتي مول، ولاست اكزت الخوانيج، والقرية العالمية، وكايت بيتش، وبوليفارد محمد بن راشد، وسوق "اتصالات إم أو تي بي" في حي دبي للتصميم، ودبي بايك الذي يقع بالقرب من مدينة محمد بن راشد آل مكتوم.
وقد حاورنا بعض الفنانين المشاركين في "نغمات دبي" هذا العام، واخترنا لكم هذه المقتطفات...
تعرفوا على الفنانين المشاركين في "نغمات دبي"
تستعد الفنانة السعودية لولوة الشريف لتقديم أول عرض لها لموسيقى الجاز في دبي، وتتطلع إلى مشاركة حماسها وحيويتها مع باقي زملائها الفنانين المشاركين. وقالت الشريف: "أتطلع لأكون جزءًا من هذا الحدث الكبير وأن أشارك المسرح مع مواهب فنية رائعة هنا في دبي. ومن الرائع أنا أقف أمام جمهور من جميع أنحاء العالم في تجربة ملهمة ضمن فعاليات "نغمات دبي" مع فنانين آخرين". وستغني لولوة أغانيها الخاصة إلى جانب عدد من الأغاني المشهورة ويصاحبها أحد عازفي الجيتار الموهوبين. ويمكن للزوار مشاهدة عرضها في دبي بايك، وسوق "اتصالات إم أو تي بي" في حي دبي للتصميم.
من جهتها أعربت مطربة السول "ميراندا فيا" (Miranda Fae) عن سعادتها بالمشاركة في هذه الفعالية وقالت: "من خلال مشاركتي في "نغمات دبي"، أشعر وكأنني فزت بالجائزة الكبرى، حيث تتوفر لي فرصة عرض أسلوبي الفني مع مواهب رائعة أخرى، وتعزيز التواصل مع المجتمع من خلال تجربة موسيقية مشتركة. وتعتبر "نغمات دبي" مثالاً رائعاً على تنوع المهارات والأصوات في دبي، وكوني جزءا من المواهب الفنية المشاركة ليس مجرد فرصة، بل هو تكريم. وأتطلع للوقوف أمام الجمهور وتقديم العروض الموسيقية في الشوارع والمسارح المؤقتة للفعالية، وأن أشارك مهاراتي في فعالية فنية رفيعة مثل "نغمات دبي". وبالنسبة لي، تأتي السعادة الحقيقية من استمتاع الناس بالموسيقى التي تجسد مشاعري، لذلك آمل أن أستطيع أن أقدم أجواءً فنية يستمتع فيها الجميع". يمكن للجميع مشاهدة عرض ميراندا في دبي بايك، والقرية العالمية.
ويقدم فنان الهيب هوب اليمني المقيم في دبي، "ناينتين" (Nin19teen)، مزيجاً رائعاً ومتنوعاً من الموسيقى الهادئة والهيب هوب والأفرو راب والدريل في مجموعة من العروض في سيتي سنتر ديرة ودبي بايك. وتعليقاً على مشاركته، قال: "كفنّان هيب هوب عربي، تمثل المشاركة في "نغمات دبي" تجربة رائعة وفريدة، حيث أبدو وكأنني أتجول في مدينتي. وأتطلع إلى رؤية الجماهير تتفاعل مع الأغاني الخاصة بي. لطالما أحببت "نغمات دبي"، لأنها تستقطب فنانين من مختلف المواهب وتقدم أنواعاً موسيقية متنوعة، ما يتوافق مع موسيقاي، التي تتنوع بين العربية والإنجليزية، ولا أعتقد أن هناك أي مغني راب عربي يفعل ما أقوم به حالياً".
ومن العروض المميزة التي تنتظر زوار مهرجان دبي للتسوق ضمن فعاليات "نغمات دبي" عرض فرقة المارياتشي المكسيكية "مارياتشي كويتزا" (Mariachi Quetza). وقال المغني "موريتسيو سيرفانتيس" (Mauricio Cervantes): "بالنسبة لي، التواجد في دبي سعادة في حد ذاته، وشرف لي أن أعرض لمحة من ثقافتنا في عدد من أهم الوجهات في المدينة. وبدوره، قال عازف الكمان "جيوفاني فلوريس" (Geovanny Flores) في الفرقة: "تمثل المشاركة فرصة للتواصل مع الجمهور متعدد الثقافات في دولة الإمارات من خلال موسيقانا، ونتطلع لتقديم أروع أغانينا اللاتينية وثقافتنا المكسيكية أمام الجمهور، إضافة إلى مشاركة عروضنا مع العديد من الفنانين الموهوبين المحليين". وستقدم فرقة مارياتشي كويتزا عروضها في القرية العالمية وكايت بيتش، حيث تنتظر الزوار أجمل الأوقات.
كما تشارك فرقة "ذا إليداس" (The Elidas) المؤلفة من الأختين الشابتين الاسكتلنديتين "فينيس" (Venice) و"بيل" (Belle)، وستقدمان أغانٍ فلكلورية مليئة بالعواطف والمشاعر. بدأت الفنانتان والكاتبتان الغنائيتان فينيس وبيل الغناء معاً منذ أن كانتا بعمر 11 عاماً. وقالتا: "نكون سعيدتان دائماً بالعزف أمام جماهير جديدة، وفي مواقع جديدة، وتمثل "نغمات دبي" فرصة مثالية لنا لتقديم أغانينا. نتطلع لهذه المشاركة كثيراً، لأن 2023 كان عام تعزيز سمعتنا على مستوى العروض الموسيقية الحيّة في دبي، وتعد هذه المشاركة بداية رائعة للعام 2024 خاصةً أننا نحب أن نسمع وندعم زملاءنا الفنانين". وسيكون جمهور دبي من بين أوائل الذين سيستمعون إلى أغاني ألبومهما الأول الذي يتم إنتاجه حالياً مع شركة الإنتاج الجديدة لهما. وسيقدم الثنائي عروضهما في حديقة بحيرة البرشاء وكايت بيتش.
أما المغني وكاتب الأغاني الفلكلورية، "لابورت ديسي" (Laporte Dessy) والذي يشتهر بصوته العاطفي المؤثر، فقال: "ستتيح مشاركتي في "نغمات دبي" التواصل مع جمهور متنوع وعزف الموسيقى في أماكن مختلفة في دبي، ما أراه فرصة مميزة للغاية. تعد الفعالية منصة رائعة للفنانين لتقديم معزوفاتهم الموسيقية الخاصة، وإضفاء البهجة والسعادة على أجواء المدينة". وأمام الزوار فرصة مشاهدة عروض لابورت وهو يعزف على جيتاره والاستمتاع بأجواء فنية هادئة في بوكس بارك وكايت بيتش والسيف.
كما سيقدم الفنان إبراهيم تاج الدين أداءً موسيقياً فريداً باستخدام الفولت ريكوردر والبيت بوكس في عدد من معالم المدينة. وقال: "تسرني المشاركة في فعالية "نغمات دبي" بسبب أجوائها النابضة بالحياة، فهي منصة فريدة تتيح لي عرض موسيقاي على مستوى عالمي، كما تتيح مشاركة شغفي بالموسيقى والتعاون مع زملائي الفنانين الموهوبين. أتطلع إلى التفاعل مع جمهوري الجديد والقديم، وإحياء موسيقاي على المسارح المفتوحة في المدينة". وقد حققت موسيقى إبراهيم أكثر من 2 مليار مشاهدة عبر يوتيوب و8 مليارات مشاهدة عبر تيك توك.
لمزيد من المعلومات حول "نغمات دبي" وللاطلاع على جدول العروض الموسيقية، يرجى متابعة حسابات مهرجان دبي للتسوق على مواقع التواصل الاجتماعي.
يحظى مهرجان دبي للتسوق بدعم من الراعي الرئيسي جمبو للإلكترونيات، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين مثل: مجموعة الفطيم "دبي فستيفال سيتي مول" و"فستيفال بلازا"، والسيف، ومجموعة الزرعوني "ميركاتو"، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، و"بلوواترز"، و"سيتي ووك"، وطيران الإمارات، و"إينوك"، واتصالات من e&، وماجد الفطيم "مول الإمارات"، و"سيتي سنتر مردف"، و"سيتي سنتر ديرة"، ونخيل مولز "ابن بطوطة مول"، و"سوق التنين 2"، و"بالم ويست بييتش"، و"نخيل مول"، و"ذا فيو"، و"ذا بييتش"، و"ذا أوتلت فيليدج".
استمتعوا بتجربة ترفيهية ومغامرات استثنائية للجميع كل يوم مع الدورة التاسعة والعشرين من مهرجان دبي للتسوق من 8 ديسمبر 2023 وحتى 14 يناير 2024، استمتعوا بالطقس المنعش ورؤية مدينة دبي في أفضل حلّة لها خلال أروع وقت في السنة. وتنتظركم خلال المهرجان العديد من المغامرات المشوقة، والتجارب الرائعة، والأنشطة الترفيهية الاستثنائية على مدار 38 يوماً. ويعدكم مهرجان دبي للتسوق بتقديم أفضل التجارب في التسوّق، والتي تضم العروض والتخفيضات الهائلة والأسواق والمعارض المؤقتة التي تقدّم منتجات لعلامات تجارية محلية حصرية وأخرى عالمية فاخرة، وغيرها من العروض الترويجية التي يفضلها عشاق التسوق.
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