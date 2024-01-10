مؤسسة قطر تقدم دورة مجانية في اللغة العربية لطلابها الجامعيين

(MENAFN
- Qatar Foundation ) الدوحة، قطر، 10يناير، 2024: أطلقت مؤسسة قطر دورة بعنوان: "اكتشف العربية"، وذلك بهدف توفير فرصة لطلاب جامعات المدينة التعليمية لتعلّم اللغة العربية للناطقين وغير الناطقين بها على حد سواء.
تقام هذه الدورة المجانية المخصصة للطلاب الجامعيين بالمدينة التعليمية خلال الفصل الدراسي؛ وتقدم مزيجًا من حصص التعلم الحضوري والافتراضي لتعلم أسس اللغة العربية، لا سيما من حيث مهارات الاستماع والتحدث والقراءة والكتابة. وتقام الدورة بالتعاون مع معهد دراسات الترجمة، التابع لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر.
شارك فيردافس فازيلايف، وهو طالب في إدارة الأعمال في جامعة كارنيجي ميلون في قطر، إحدى الجامعات الدولية الشريكة لمؤسسة قطر، في النسخة الأولى من دورة "اكتشف العربية"، التي أقيمت خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر 2023.
وفي هذا الصدد، قال الطالب: "إن اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم، وهو ما شكّل الدافع الأساسي لي للبدء في رحلة تعلم هذه اللغة. يكمن هدفي في التمكّن من قراءة القرآن وفهمه بشكل جيّد، وذلك قبل انتهاء سنوات دراستي في جامعة كارنيجي ميلون في قطر".
وتابع: "خلال رحلتي في تعلم اللغة العربية، اكتشفت العديد من الحقائق الشيّقة، من قبيل التنوع الكبير في اللهجات العربية التي تتشكل تبعًا للسياق الجغرافي الخاص بها. وقد عزّز فهم الفروق في هذه اللهجات ثقافتي بالخصائص الفريدة لكل دولة عربية، بالإضافة إلى ذلك، اكتشفت وجود روابط لغوية مثيرة للاهتمام بين العربية والأوزبكية، لغتي الأم".
ولم يكن الوضع مختلفًا بالنسبة إلى ابتسام حسيب، الطالبة في هندسة الحاسوب في جامعة حمد بن خليفة، والتي اكتشفت أيضًا، خلال رحلتها في تعلم اللغة العربية، أن هذه اللغة تحتوي على العديد من الكلمات التي تتشابه تمامًا مع الأوردو، لغتها الأم.
وفي تعليقها على أهمية الفصل الدراسي السابق، قالت حسيب:" استمتعتُ بشكل خاص بإحدى فقرات البرنامج، التي طلب فيها منّا الأستاذ أن نتحاور ونطرح أسئلة باللغة العربية لمساعدتنا في تعزيز ممارسات التعلم وفهم الاختلافات عند التحدث مع الذكور والإناث".
وأشارت دينا متسم، رئيسة البرامج الأكاديمية في مؤسسة قطر، إلى الغرض من وراء إطلاق هذا البرنامج لطلاب الجامعة، قائلةً: "في مؤسسة قطر، يعد تعزيز اللغة العربية إحدى أهم أولوياتنا. رؤيتنا على المدى الطويل هي أن يتمكن كل خريج من جامعات المدينة التعليمية من متابعة مسيرته الأكاديمية بمستوى ممتاز في اللغة العربية."
وتابعت: "دورة "اكتشف العربية" هي الخطوة الأولى في جهودنا لتوسيع الفرص أمام طلابنا لدراسة اللغة العربية. ومن شأن ذلك أن يعزز التكامل والتبادل الثقافي بين الطلاب وبين مختلف جامعات المدينة التعليمية، وأن يمكّنهم أيضًا، من فهم أعمق لثقافة قطر والعالم العربي."
أضافت متسم: "نحن نعيش في عالم يزداد انفتاحًا بفعل العولمة، ونرغب في التأكد من تزويد خريجينا بالأدوات اللازمة للنجاح، ويأتي اكتساب لغة جديدة على رأس أولوياتنا، مع التوعية بالثقافات المتعددة، وتعزيز قيم التسامح والتعاطف".
يدعو كل من من فيردافس فازيلايف وابتسام حسيب جميع الطلاب غير الناطقين بالعربية، إلى اتخاذ القرار بتعلم هذه اللغة، حيث يقول فازيلايف:" يمكن للعديد من الناطقين بلغات أخرى الاستفادة من تعلم اللغة العربية في فهم القرآن الكريم والاستمتاع بجماليات هذه اللغة".
وختمت حسيب: "أنصح المقيمين في قطر من غير الناطقين بالعربية أن يتعلموا هذه اللغة، حيث يمكن أن يسهم ذلك في تعزيز التفاعل الثقافي وتوفير فرص أوسع في هذه البيئة المتنوعة والديناميكية."
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