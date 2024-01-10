محكمة العدل والعدالة المنتظرة!

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) {

{ ‭ ‬إن‭ ‬المرافعة‭ ‬التي‭ ‬قدمتها‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا،‭ ‬تحمل‭ ‬من‭ (‬الدلائل‭ ‬القاطعة‭) ‬على‭ ‬جرائم‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني،‭ ‬وجريمة‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية،‭ ‬وبما‭ ‬شاهده‭ ‬العالم‭ ‬كله،‭ ‬وثارت‭ ‬شعوبه‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬الكيان‭ ‬نفسه‭ ‬وفي‭ ‬أمريكا‭ ‬والغرب،‭ ‬ضدّ‭ ‬تلك‭ ‬الجرائم،‭ ‬التي‭ ‬تبدأ‭ ‬من‭ ‬الحصار‭ ‬وحرمان‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬الدواء‭ ‬والغذاء‭ ‬والماء‭ ‬والوقود،‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬القتل‭ ‬المتعمد‭ ‬لمدنيين‭ ‬والأطفال‭ ‬والرضع،‭ ‬وهدم‭ ‬البيوت‭ ‬على‭ ‬رؤوس‭ ‬ساكنيها،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬جرائم‭ ‬أخرى‭ ‬مثل‭ ‬تدمير‭ ‬المستشفيات‭ ‬وقصفها،‭ ‬وقتل‭ ‬النازحين‭ ‬من‭ ‬الشمال‭ ‬إلى‭ ‬الجنوب‭ ‬في‭ ‬القطاع،‭ ‬حيث‭ ‬بقي‭ (‬14‭) ‬مستشفى‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ (‬36‭) ‬وتعمل‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬صعبة‭ ‬من‭ ‬نقص‭ ‬المستلزمات‭ ‬والدواء‭ ‬ومواد‭ ‬التخدير،‭ ‬حتى‭ ‬وصل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬تم‭ ‬بتر‭ ‬أطرافهم‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تخدير‭ ‬إلى‭ ‬1000‭ ‬طفل‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭!‬

وأصبح‭ ‬القطاع‭ ‬ككل‭ ‬غير‭ ‬قابل‭ ‬للعيش‭ ‬بسبب‭ ‬التدمير‭ ‬والقصف‭ ‬الهمجي،‭ ‬مما‭ ‬يجعل‭ ‬حياة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ (‬2‭ ‬مليون‭) ‬شخص‭ ‬من‭ ‬أهل‭ ‬غزة،‭ ‬بين‭ ‬الموت‭ ‬قصفًا‭ ‬أو‭ ‬مرضًا‭ ‬بسبب‭ ‬الأوبئة‭ ‬ونقص‭ ‬العلاج،‭ ‬أو‭ ‬الموت‭ ‬جوعًا‭! ‬وكثيرة‭ ‬هي‭ ‬المآسي‭ ‬التي‭ ‬عايشها‭ ‬أهل‭ ‬غزة‭ ‬خلال‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬الـ‭ (‬100‭ ‬يوم‭) ‬من‭ ‬الوحشية‭ ‬المفرطة‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يشهد‭ ‬تاريخ‭ ‬الحروب‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬لها‭ ‬مثيلا‭! ‬بل‭ ‬ويعجز‭ ‬اللسان‭ ‬عن‭ ‬وصفها‭!‬

{ ‭ ‬إن‭ ‬غزة‭ ‬التي‭ ‬كشفت‭ ‬الغياب‭ ‬الحقيقي‭ ‬للعدالة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬أمام‭ ‬تواطؤ‭ ‬‮«‬دول‭ ‬الفيتو‮»‬‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬مثل‭ ‬أمريكا‭ ‬وبريطانيا‭ ‬وفرنسا،‭ ‬وغياب‭ ‬دور‭ ‬كل‭ ‬المؤسسات‭ ‬الدولية‭ ‬والأممية‭ ‬سواء‭ (‬الحقوقية‭ ‬أو‭ ‬الإنسانية‭ ‬أو‭ ‬القانونية‭) ‬تجعل‭ ‬شعوب‭ ‬العالم‭ ‬كلها‭ ‬تنشد‭ ‬العدالة‭ ‬والمحاسبة‭ ‬والعقاب،‭ ‬لهذا‭ ‬الكيان‭ ‬الذي‭ ‬جعله‭ (‬منطق‭ ‬القوة‭ ‬والفيتو‭ ‬الأمريكي‭) ‬فوق‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭! ‬ليرتكب‭ ‬أفظع‭ ‬المجازر‭ ‬وجرائم‭ ‬الحرب‭ ‬وحرب‭ ‬الإبادة‭ ‬والتطهير‭ ‬العِرقي‭ ‬والدفع‭ ‬نحو‭ ‬التهجير،‭ ‬الذي‭ ‬أفشله‭ ‬الصمود‭ ‬الأسطوري‭ ‬لأهل‭ ‬غزة‭ ‬رغم‭ ‬الكوارث‭ ‬غير‭ ‬المسبوقة‭ ‬التي‭ ‬حلت‭ ‬بهم‭ ‬وقائمتها‭ ‬طويلة،‭ ‬مما‭ ‬تم‭ ‬تقديم‭ ‬حيثياتها‭ ‬في‭ ‬الدعوى‭ ‬التي‭ ‬قدمتها‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬إلى‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية‭!‬

{ ‭ ‬هذه‭ ‬الدعوى‭ ‬المقدمة‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬تحظى‭ ‬بدعم‭ ‬كل‭ ‬المؤسسات‭ ‬الحقوقية‭ ‬والبرلمانية‭ ‬والإنسانية‭ (‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬والدولية‭) ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تقاعس‭ ‬النظام‭ ‬العربي‭ ‬والجامعة‭ ‬العربية‭ ‬والمؤسسات‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية،‭ ‬عن‭ ‬تقديمها‭ ‬إلى‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية‭! ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬فشل‭ ‬النظام‭ ‬العربي‭ ‬والإسلامي‭ ‬في‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أو‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬لإيقاف‭ ‬العدوان‭ ‬على‭ ‬غزة‭! ‬بل‭ ‬وحتى‭ ‬الفشل‭ ‬في‭ ‬إيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الطبية‭ ‬والغذائية‭ ‬الضرورية‭ ‬إلى‭ ‬غزة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬معبر‭ ‬رفح،‭ ‬إلا‭ ‬القليل‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬السماح‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬الطرف‭ ‬الصهيوني‭ ‬لاحقًا‭ ‬تحت‭ ‬الضغوط‭ ‬الشعبية‭ ‬العالمية‭!‬

{ ‭ ‬ولعل‭ ‬سؤالاً‭ ‬مهما‭ ‬يلاحق‭ ‬الجميع‭: ‬لماذا‭ ‬لم‭ ‬تتقدم‭ ‬أية‭ ‬دولة‭ ‬عربية‭ ‬أو‭ ‬إسلامية‭ ‬لرفع‭ ‬دعوى‭ ‬مماثلة‭ ‬سابقًا‭ ‬ضد‭ ‬جرائم‭ ‬الحرب‭ ‬‮«‬الإسرائيلية‮»‬‭ ‬ونحن‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬الشهر‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬العدوان،‭ ‬ومشهد‭ ‬الكارثة‭ ‬يتجلى‭ ‬أمام‭ ‬الأنظار‭ ‬لحظة‭ ‬بلحظة؟‭! ‬ولماذا‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬مشاركة‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬الدعوى‭ ‬أو‭ ‬الانضمام‭ ‬إليها‭ ‬ضدّ‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬وحرب‭ ‬الإبادة‭ ‬مستمرة‭ ‬حتى‭ ‬اللحظة‭ ‬أيضًا؟‭!‬

ولماذا‭ ‬تقاعست‭ ‬المنظمات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬والبرلمانات‭ ‬العربية‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الحقوقية‭ ‬والقانونية‭ ‬عن‭ ‬المشاركة،‭ ‬فيما‭ ‬شارك‭ ‬كمثال‭ (‬100‭ ‬محام‭) ‬من‭ ‬تشيلي‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬دعوى‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا؟‭!‬

{ ‭ ‬إن‭ ‬العدالة‭ ‬المفقودة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬بسبب‭ ‬جور‭ ‬‮«‬النظام‭ ‬الرأسمالي‭ ‬الاستعماري‭ ‬الغربي‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬كرسّ‭ (‬منطق‭ ‬القوة‭) ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬حتى‭ ‬أصبح‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬مستباحًا‭!‬،‭ ‬ومثله‭ ‬أثبتت‭ ‬كل‭ ‬المؤسسات‭ ‬الدولية‭ ‬العالمية‭ ‬والأممية،‭ ‬أنها‭ ‬مجرد‭ (‬واجهات‭ ‬مسيسة‭ ‬لمن‭ ‬يملك‭ ‬سطوة‭ ‬القوة‭ ‬والسيطرة‭) ‬جعل‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العالم‭ ‬أمام‭ ‬مشهد‭ ‬الكارثة‭ ‬بل‭ ‬والكوارث‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬عالمًا‭ ‬مصابًا‭ ‬بالخواء‭ ‬والفوضى‭ ‬والسوداوية‭! ‬فيما‭ ‬النفاق‭ ‬الأمريكي‭ ‬والغربي‭ ‬عبر‭ ‬التصريحات‭ ‬الزائفة‭ ‬يملأ‭ ‬مسامع‭ ‬العالم،‭ ‬ولكأن‭ (‬النفاق‭ ‬السياسي‭ ‬والإنساني‭)‬،‭ ‬أصبح‭ ‬لعبة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬المنظومة‭ ‬العالمية‭ ‬المهترئة‭!‬

{ ‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬وبعد‭ ‬سقوط‭ ‬كل‭ ‬المؤسسات‭ ‬العالمية،‭ ‬ستتجه‭ ‬الأنظار‭ ‬إلى‭ (‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية‭) ‬لتثبت‭ ‬شيئًا‭ ‬من‭ ‬مصداقية‭ ‬وجودها‭ ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬جرائم‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬ارتكبها‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬ضدّ‭ ‬أهل‭ ‬غزة،‭ ‬موثقة‭ ‬بالصور‭ ‬والفيديوهات‭ ‬التي‭ ‬انتشرت‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬كله‭ ‬في‭ ‬الإعلام‭ ‬وعبر‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬وحرّكت‭ ‬شعوبٌ‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬ضميرها،‭ ‬وبقي‭ ‬خيط‭ ‬أمل‭ ‬للعدالة‭ ‬معلقًا‭ ‬على‭ ‬جدار‭ ‬هذه‭ ‬المحكمة،‭ ‬وكيفية‭ ‬تعاملها‭ ‬مع‭ ‬الدلائل‭ ‬الموثقة‭ ‬في‭ ‬الدعوى‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭! ‬لعل‭ ‬العرب‭ ‬والمسلمون‭ ‬يدركون‭ ‬في‭ ‬لحظة‭ ‬صحوة‭ ‬كم‭ ‬هو‭ ‬التقصير‭ ‬في‭ ‬طرق‭ ‬الأبواب‭ ‬المتاحة‭ ‬والدعوى‭ ‬لمحكمة‭ ‬العدل‭ ‬أحدها،‭ ‬والتي‭ ‬لم‭ ‬يطرقوها‭! ‬فيما‭ ‬غضب‭ ‬شعوب‭ ‬العالم‭ ‬حتى‭ ‬الغربي‭ ‬منه‭ ‬يتصاعد‭ ‬ويتفاعل‭ ‬ضدّ‭ ‬هذا‭ ‬الكيان‭ ‬الغاصب،‭ ‬كما‭ ‬لم‭ ‬يحدث‭ ‬قط‭!‬