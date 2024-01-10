أحلاهم مُرّ

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) }





} لكن‭ ‬الحسبة‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الإقصائي‭ (‬16‭) ‬وما‭ ‬هو‭ ‬موقعنا‭ ‬فيه،‭ ‬فمثلا‭ ‬أنا‭ ‬أميل‭ ‬إلى‭ ‬أننا‭ ‬سنأتي‭ ‬ثانيا‭ ‬على‭ ‬المجموعة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أننا‭ ‬سنواجه‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬المجموعة‭ ‬السادسة؛‭ ‬إما‭ ‬السعودية‭ ‬وإما‭ ‬عمان،‭ ‬وهما‭ ‬فريقان‭ ‬قويان‭ ‬ولا‭ ‬أظنهما‭ ‬سيكونان‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬المركزين‭ ‬الأول‭ ‬والثاني؛‭ ‬مع‭ ‬احترامي‭ ‬لتايلند‭ ‬وقرغيزستان‭.‬





} ‭ ‬وأيضا‭ ‬لا‭ ‬أستبعد‭ ‬أن‭ ‬نأتي‭ ‬أولا‭ ‬على‭ ‬مجموعتنا‭ (‬5‭)‬،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أننا‭ ‬سنلتقي‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬المجموعة‭ (‬4‭)‬،‭ ‬وهو‭ ‬إما‭ ‬اليابان‭ ‬وإما‭ ‬العراق،‭ ‬بينما‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬وقعنا‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬أفضل‭ ‬أربعة‭ ‬احتلوا‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬فذلك‭ ‬سيضعنا‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬أول‭ ‬المجموعة‭ (‬1‭) ‬وهو‭ ‬أيضا‭ ‬إما‭ ‬قطر‭ ‬وإما‭ ‬الصين،‭ ‬مع‭ ‬الاحترام‭ ‬لطاجيكستان‭ ‬او‭ ‬لبنان‭!‬





} ‭ ‬إذًا‭ ‬نحن‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الأحوال‭ ‬لن‭ ‬نكون‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬سهل؛‭ ‬لأن‭ ‬الفرق‭ ‬التي‭ ‬أشرنا‭ ‬إليها‭ ‬تعني‭ ‬أن‭ ‬خيارنا‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬المراكز‭ ‬التأهيلية‭ ‬سيكون‭ (‬مرّا‭)‬،‭ ‬فالفرق‭ ‬هنا‭ ‬تلعب‭ ‬بمستوياتها‭ ‬الحقيقية‭ ‬ومن‭ ‬أشرنا‭ ‬إليها‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬الفرق‭ ‬المرشحة‭ ‬في‭ ‬النهائيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬2023؛‭ ‬ونتائجنا‭ ‬معها‭ ‬دوما‭ ‬متقاربة؛‭ ‬ونتبادل‭ ‬معها‭ ‬الفوز‭ ‬ولننبش‭ ‬التاريخ‭!‬





} ‭ ‬منتخبنا‭ ‬لا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يخشى‭ (‬الأردن‭ ‬وماليزيا‭)‬؛‭ ‬ولا‭ ‬يسمح‭ ‬لهما‭ ‬أن‭ ‬يمثلا‭ ‬لنا‭ ‬حجر‭ ‬عثرة‭ ‬تقترب‭ ‬من‭ ‬المفاجأة؛‭ ‬لأننا‭ ‬لسنا‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬الحد‭ ‬من‭ (‬السوء‭) ‬لكي‭ ‬نكون‭ ‬لقمة‭ ‬سائغة‭ ‬لكل‭ ‬من‭ (‬هب‭ ‬ودب‭)‬؛‭ ‬لأنه‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬نفاجئ‭ ‬الكوريين؛‭ ‬فلدينا‭ ‬لاعبون‭ ‬يملكون‭ ‬القتالية‭ ‬النادرة‭ ‬والحماسة،‭ ‬تجعلهم‭ ‬من‭ ‬المرشحين‭ ‬فوق‭ ‬العادة‭.‬





} مشكلة‭ ‬أن‭ ‬الفرق‭ ‬الطامحة‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬لأدوار‭ ‬متقدمة‭ ‬ومنها‭ ‬فريقنا؛‭ ‬تكون‭ ‬تحت‭ ‬ضغوطات‭ ‬قوية‭ ‬سواء‭ ‬فنية‭ ‬أو‭ ‬غيرها،‭ ‬وهنا‭ ‬تبرز‭ ‬المنتخبات‭ ‬التي‭ ‬يغلب‭ ‬على‭ ‬تشكيلاتها‭ ‬المحترفون‭ ‬الحقيقيون؛‭ ‬للتغلب‭ ‬على‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الضغوطات،‭ ‬على‭ ‬العكس‭ ‬من‭ ‬أشباه‭ ‬المحترفين،‭ ‬ولذا‭ ‬في‭ ‬النهائيات‭ ‬تبرز‭ ‬فرق‭ ‬للقب‭ ‬وأخرى‭ ‬للتسوح‭.‬