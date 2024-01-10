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مسؤولة أممية: غزة لم تعد صالحة للعيش لكن توطين سكانها خارجها خيار غير قابل للتطبيق

1/10/2024 8:00:43 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخلياً، باولا بيتانكور، إن غزة أصبحت "غير صالحة للعيش"، وإن إعادة التوطين المؤقت لسكان غزة خارجها ليست خياراً قابلاً للتطبيق أيضاً.

وأشارت بيتانكور في تصريحات لشبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية إلى "تدمير البنية التحتية المدنية، وتدمير المنازل والمرافق، وعدم إمكانية الوصول إلى المساعدات الإنسانية".

ومضت قائلة: "إسرائيل تسعى إلى تغيير تركيبة قطاع غزة بشكل دائم بأوامر الإخلاء المتزايدة باستمرار والهجمات واسعة النطاق والمنهجية على المدنيين والبنية التحتية المدنية".

وقالت بيتانكور إنه لإجراء تقييم لإعادة الإعمار على الأرض "يجب السماح للأمم المتحدة بالوصول الكامل وغير الخاضع للرقابة إلى المناطق المتضررة من النزاع".

وأكدت أن إعادة توطين المدنيين في غزة ستستغرق "وقتاً طويلاً".

وأضافت: "لهذا السبب علينا أن نبدأ التخطيط الآن والحفاظ على سلامة الناس، وإعطاء الأولوية لحق الجميع واختيارهم في العودة، وعليهم الاحتفاظ بهذا الحق".

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