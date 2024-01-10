مسؤولة أممية: غزة لم تعد صالحة للعيش لكن توطين سكانها خارجها خيار غير قابل للتطبيق

(MENAFN
- Al-Bayan)
قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخلياً، باولا بيتانكور، إن غزة أصبحت "غير صالحة للعيش"، وإن إعادة التوطين المؤقت لسكان غزة خارجها ليست خياراً قابلاً للتطبيق أيضاً.
وأشارت بيتانكور في تصريحات لشبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية إلى "تدمير البنية التحتية المدنية، وتدمير المنازل والمرافق، وعدم إمكانية الوصول إلى المساعدات الإنسانية".
ومضت قائلة: "إسرائيل تسعى إلى تغيير تركيبة قطاع غزة بشكل دائم بأوامر الإخلاء المتزايدة باستمرار والهجمات واسعة النطاق والمنهجية على المدنيين والبنية التحتية المدنية".
وقالت بيتانكور إنه لإجراء تقييم لإعادة الإعمار على الأرض "يجب السماح للأمم المتحدة بالوصول الكامل وغير الخاضع للرقابة إلى المناطق المتضررة من النزاع".
وأكدت أن إعادة توطين المدنيين في غزة ستستغرق "وقتاً طويلاً".
وأضافت: "لهذا السبب علينا أن نبدأ التخطيط الآن والحفاظ على سلامة الناس، وإعطاء الأولوية لحق الجميع واختيارهم في العودة، وعليهم الاحتفاظ بهذا الحق".
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN10012024000110011019ID1107706698
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.