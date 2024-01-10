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نتنياهو يرفض اتهامات بارتكاب إبادة جماعية في غزة

1/10/2024 8:00:43 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجددا أن إسرائيل لا تنوي احتلال قطاع غزة بشكل دائم أو طرد السكان المدنيين.

وقال نتنياهو في بيان مصور الأربعاء: "إسرائيل تحارب حماس، وليس السكان الفلسطينيين، ونحن نقوم بذلك في امتثال كامل للقانون الدولي". .

وستبدأ الإجراءات المتعلقة بحرب غزة في محكمة العدل الدولية في لاهاي، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس.

وتقاضي جنوب أفريقيا إسرائيل، قائلة إنها تعد العنف العسكري ضد السكان المدنيين في قطاع غزة انتهاكاً لاتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية.

وقال نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي "يبذل قصارى جهده لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين، بينما تبذل حماس قصارى جهدها لتعظيمها باستخدام المدنيين الفلسطينيين دروعا بشرية".

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يستخدم التحذيرات لحث المدنيين الفلسطينيين على مغادرة مناطق الحرب، بينما تستخدم حماس القوة المسلحة لمنعهم من ذلك.

وقال نتنياهو: "هدفنا هو تخليص غزة من حماس وتحرير رهائننا. وبمجرد تحقيق ذلك، يمكن نزع سلاح غزة ونزع تطرفها".

واعتبر أن ذلك سيخلق إمكانية "لمستقبل أفضل لإسرائيل والفلسطينيين على حد سواء".

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