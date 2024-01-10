مقررة أممية: غزة غير صالحة للعيش

وأشارت بيتانكور في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأميركية إلى "تدمير البنية التحتية المدنية، وتدمير المنازل والمرافق، وعدم إمكانية وصول المساعدات الإنسانية"، وأضافت "إسرائيل تسعى إلى تغيير تركيبة قطاع غزة بشكل دائم بأوامر الإخلاء المتزايدة باستمرار والهجمات الواسعة النطاق والمنهجية على المدنيين والبنية التحتية المدنية".

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