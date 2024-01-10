هليفي: حماس استعدت منذ فترة طويلة لدفاع منظم

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، بعد 96 يوما من الحرب على غزة، إن حركة حماس، استعدت منذ فترة طويلة لدفاع منظم.
وجاء في بيان صدر عن جيش الاحتلال أن هليفي "أجرى تقييما للوضع يوم الأربعاء وسط قطاع غزة مع قائد القيادة الجنوبية، يارون فينكلمان، وقائد الفرقة 36 دادو بار خليفة، وقادة آخرين".
ونقل البيان عن هليفي قوله: "هذا القتال يدور في مساحة معقّدة للغاية، تحت الأرض، وفوق الأرض. العدو استعد منذ فترة طويلة جدًا للدفاع بطريقة منظمة".
وذكر أن الجيش الإسرائيلي يقاتل في منطقة سكنية ومدنية فيها "العديد من المنازل، وهي منطقة معقدة للغاية للقتال". وعَدَّ أن تفكيك و"تفجير" مثل هذه "المنظومة" على محور محور صلاح الدين، "مهمة معقدة للغاية"، وتابع "نحن نقوم هنا بعمليات لم نقم بها من قبل"، وأشار إلى خسائر الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
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