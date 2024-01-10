هليفي: حماس استعدت منذ فترة طويلة لدفاع منظم

MENAFN - Khaberni) خبرني -قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، بعد 96 يوما من الحرب على غزة، إن حركة حماس، استعدت منذ فترة طويلة لدفاع منظم.

وجاء في بيان صدر عن جيش الاحتلال أن هليفي "أجرى تقييما للوضع يوم الأربعاء وسط قطاع غزة مع قائد القيادة الجنوبية، يارون فينكلمان، وقائد الفرقة 36 دادو بار خليفة، وقادة آخرين".

ونقل البيان عن هليفي قوله: "هذا القتال يدور في مساحة معقّدة للغاية، تحت الأرض، وفوق الأرض. العدو استعد منذ فترة طويلة جدًا للدفاع بطريقة منظمة".

وذكر أن الجيش الإسرائيلي يقاتل في منطقة سكنية ومدنية فيها "العديد من المنازل، وهي منطقة معقدة للغاية للقتال". وعَدَّ أن تفكيك و"تفجير" مثل هذه "المنظومة" على محور محور صلاح الدين، "مهمة معقدة للغاية"، وتابع "نحن نقوم هنا بعمليات لم نقم بها من قبل"، وأشار إلى خسائر الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.