«مهاجم القاضية» يمثل أمامها مكبلاً بالسلاسل

عاد الرجل الذي تم تسجيله في مقطع فيديو وهو يقفز فوق طاولة ويهاجم قاضية في الولايات المتحدة مرة جديدة أمام القاضية أول من أمس، مكبلاً بالسلاسل ومرتدياً قناعاً.

وانتشر مقطع فيديو منذ الأربعاء الماضي لرجل في ولاية لاس فيغاس، معتدياً على القاضية وموظفيها بعد أن قفز عليها أثناء نطق الحكم. وكانت القاضية ماري كاي هولثوس أمرت ديوبرا ريدن (30 عاماً)، باستكمال جلسة نطق الحكم ((بكل الوسائل اللازمة)).

وظهر ريدن، الذي حُكم عليه بالسجن من 19 شهراً إلى 4 سنوات في قضية اعتداء، داخل قاعة المحكمة أول من أمس مرتدياً قناعاً لمنعه من البصق على الحاضرين داخل القاعة، وقد كبلت يديه بالسلاسل، ومحاطاً بحراس أمنيين، حسب موقع 24 الإلكتروني. وقبل أن تصدر القاضية هولثوس حكمها على ريدن، قالت إنها لم تغير قرارها بشأن حكمه على خلفية الهجوم.