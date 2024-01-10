مسلحون يقتحمون قناة تلفزيونية أثناء بث حي في الإكوادور

اقتحم ملثمون استوديو قناة تلفزيونية عامة في الإكوادور وهم يلوحون بالبنادق والمتفجرات خلال بث مباشر يوم الثلاثاء، وأصدر الرئيس مرسوما يعلن أن الدولة التي تعاني من العنف تواجه "صراعا مسلحا داخليا".

اقتحم المسلحون حاملين المسدسات والديناميت استوديو شبكة تلفزيون تي سي في مدينة غواياكيل الساحلية خلال برنامج إخباري يتم بثه على الهواء لآلاف المنازل في جميع أنحاء البلاد وصرخوا قائلين إن بحوزتهم قنابل. وأمكن سماع أصوات مشابهة لطلقات نارية.

لم يقتل أحد في الهجوم، وأعلنت السلطات في وقت لاحق القبض على جميع المقتحمين الملثمين الثلاثة عشر، وسيتم توجيه تهم إليهم بالإرهاب.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن احتلال القناة التلفزيونية أو سلسلة الهجمات الأخرى التي هزت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية مؤخرا، لكنها جاءت في أعقاب هروب اثنين من زعماء أكبر عصابات المخدرات في الإكوادور من السجن.

وقالت ألينا مانريكي، رئيسة قسم الأخبار في قناة تي سي، إنها كانت في غرفة التحكم على الجانب الآخر من الاستوديو، عندما اقتحم الرجال الملثمون المبنى.

وأشارت مانريكي إلى أن أحدهم صوب مسدسا نحو رأسها وطلب منها الركوع على الأرض.

وبثت الواقعة على الهواء مباشرة، وانقطع الإرسال بعد حوالي 15 دقيقة. وقالت مانريكي إن بعض المهاجمين فروا من الاستوديو وحاولوا الاختباء عندما أدركوا أن الشرطة تحاصرهم.

واضافت للأسوشيتدبرس في مقابلة عبر الهاتف "ما زلت في حالة صدمة. انهار كل شيء... كل ما أعرفه هو أن الوقت قد حان لمغادرة هذا البلد والسفر الى الخارج".

وهزت الإكوادور سلسلة من الهجمات، بينها خطف العديد من ضباط الشرطة، في أعقاب هروب زعيم عصابة سيء السمعة من السجن نهاية الأسبوع.

وأعلن الرئيس دانييل نوبوا يوم الاثنين حال الطوارئ الوطنية، وهو إجراء يسمح للسلطات بتعليق حقوق الأفراد وحشد الجيش في أماكن الاضطرابات، مثل السجون.