«ضيّ دبي الفني» ينير فضاءات الإبداع الإماراتي

كشف مهرجان ضيّ دبي الفني، الذي تنظمه مدينة إكسبو دبي بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي وشركة ((إيه جي بي))، في ساحة الوصل من 26 يناير الجاري حتى 4 فبراير المقبل، عن أسماء الفنانين الإماراتيين المشاركين في دورته الأولى، وهم مطر بن لاحج المعروف بتصميم خط الواجهة لمتحف المستقبل، والفنانة الرائدة الدكتورة نجاة مكي، الحائزة على وسام ((الفارس الفرنسي)) للفنون من فرنسا، والمؤسس المشارك لجمعية الإمارات للفنون التشكيلية الدكتور محمد يوسف، والمصمم المعروف عبدالله الملا، الذي شارك في بينالي لندن للتصميم، والفنانة المتعددة التخصصات ميثاء حمدان، والمصمم خالد الشعفار، المعروف بتعاونه مع متحف اللوفر أبوظبي، والفنانة التشكيلية المعروفة ريم الغيث.

تواصل

وكانت آمنة بالهول، المخرج الإبداعي التنفيذي للفعاليات والترفيه في مدينة إكسبو دبي، وأنتوني باستيك، الخبير المتخصص في إدارة الفعاليات والمشهور عالمياً بفضل لمساته الإبداعية في مهرجان فيفد سيدني، تواصلوا مع الفنانين السبعة نظراً لتفردهم وإمكاناتهم الإبداعية المستلهمة من تراث الإمارات العريق، بحيث تثري أعمالهم الفنية الضوئية المهرجان.

ومن خلال تحف فنية فريدة من نوعها، سيروي كل فنان مشارك قصة ملهمة، تحتضن روح مدينة دبي بماضيها المجيد وحاضرها المعاصر، وهي قصص منسوجة من نور، وأضواء ملونة بتراث الإمارات، تمتد على مدى الأفق لتصل الماضي بالمستقبل المشرق.

وقالت آمنة بالهول: ((مع الإعلان عن أسماء الفنانين المشاركين من الفنانين الإماراتيين المبدعين، نقترب خطوة أخرى من تحقيق انطلاقة مثالية لمهرجان سيسهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة للفنون الراقية والفعاليات الفنية العالمية، ونحن نتشرف بتواجد هذه الكوكبة الرائعة من الموهوبين في الدورة الأولى من المهرجان، والذين بلا شك سيسهمون في تحقيق أهداف مهرجان ضي دبي على المستويين المحلي والعالمي)).

وأضافت: ((لقد كانت عملية اختيار الفنانين فعلاً مهمة ليست بالسهلة، وخصوصاً في ظل تواجد العديد من الأسماء والمواهب الإماراتية اللامعة، على أن اختيارنا لهذه المجموعة جاء كون كل فنان منهم يتفرد في قصته، ويتكامل في الوقت نفسه مع قصص الفنانين الآخرين، وتجتمع كل هذه القصص لتحكي حكاية إمارة دبي، وهو ما سيراه زوار المهرجان على أرض الواقع، حيث باستطاعة كل زائر أن يقف أمام عمل فني لأي من الفنانين ويرى في الوقت نفسه الأعمال الفنية الأخرى على امتداد نظره في تكامل فني بديع تحت قبة الوصل الساحرة)).

من جهته، قال آنتوني باستيك: يعد الضوء جزءاً مهماً من الثقافة الإماراتية والعربية، حيث تشتهر الفنون وتصاميم الهندسة المعمارية في هذه المنطقة باستخدامهما الرائع للضوء والظل، اللذين يتسللان عبر الأبنية الخاصة والعامة ودور العبادة لتطلق مشاعر الرهبة والإعجاب. وتابع: إن المعنى العفوي والتأثير العميق للضوء في هذه المنطقة يمنحان مهرجان ضي دبي عمقاً إضافياً، فهو مهرجان متجذر، وفيه أعمال متفردة.

مبدعون

ويستقطب المهرجان في دورته الأولى نخبة من الفنانين الإماراتيين، مثل مطر بن لاحج، وهو فنان متعدد المواهب، متخصص في الرسم والتصوير والنحت والتصميم. ويتميز فنه بالاستخدام الإبداعي للخط العربي والأسلوب الجريء في الشكل والحركة.

والدكتورة نجاة مكي فنانة إماراتية رائدة من دبي، اشتهرت بتصويرها التجريدي والملون للمناظر الطبيعية في دولة الإمارات، وبشخصياتها النسائية، ويتميز عملها باستخدام طلاء الفلورسنت وإضاءة الأشعة فوق البنفسجية فئة A، ما يخلق تجارب غامرة تشبه الحلم.

والدكتور محمد يوسف، الذي يشتهر بمنحوتاته الغريبة والدقيقة في آن، المستوحاة من ذكريات نشأته في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي غالباً ما تكون مصنوعة من سعف النخيل الأصلية من صحراء الإمارات.

ويعرف عبد الله الملا بتصميماته المعمارية المستوحاة من الفنون الهندسية، ولا سيما تجسيده للمئذنة، الذي يستكشف العلاقات بين الضوء وأوقات الصلاة الخمس. ويتميز عمله بالاستخدام المبتكر للأنماط والهندسة. فيما يشتهر خالد الشعفار بدمجه الفريد بين الثقافة الإماراتية وعناصر التصميم المعاصرة.

أما ريم الغيث، فهي فنانة مبدعة عملت في مجالات الفنون البصرية والبحث الثقافي والتوجيه الإبداعي وريادة الأعمال في التصميم، وتشتهر الغيث باستكشافاتها للتحول الحضري في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعد ميثاء حمدان فنانة متعددة التخصصات تعمل في مجال الأقمشة والمنسوجات.