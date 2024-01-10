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«أوسكار» فخرية لرائد الكوميديا الهوليوودية مل بروكس

1/10/2024 7:24:58 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تسلم المخرج الأمريكي مل بروكس البالغ 97 عاماً جائزة أوسكار فخرية أول من أمس عن مجمل أعماله، بعد أكثر من نصف قرن على نيله جائزة الأوسكار الوحيدة عن فيلمه ((ذي بروديوسرز)) (The Producers).

وأشار سيد السينما الكوميدية في هوليوود مازحاً خلال أمسية احتفالية إلى أنه يشعر بالندم على مصير جائزة الأوسكار التي نالها سابقاً عن أفضل سيناريو أصلي. وقال المخرج الذي تناول أيضاً التعصب العنصري في أفلام أخرى من بينها Blazing Saddles: ((اشتقت كثيراً (إلى الجائزة).

لم يكن ينبغي أن أبيعها)). وأضاف: ((لن أبيع هذه، أقسم بالله)). وتسلم مل بروكس تمثال الأوسكار الفخري خلال الاحتفال بتوزيع جوائز ((غافرنرز)) التي تمنحها أكاديمية فنون السينما وعلومها سنوياً لأربعة من قدامى الفن السابع، ومن بينهم كثر لم يحصلوا على جوائز أوسكار عادية.

وأعطيت جائزة مماثلة للممثلة أنجيلا باسيت (64 عاماً) التي رشحت للأوسكار مرتين، واشتهرت بتجسيدها شخصيتي المغنية تينا تورنر في فيلم السيرة الذي يحمل الاسم نفسه عام 1993 في فيلم ((واتس لاف غات تو دو ويذ إت)) والملكة راموندا في الجزء الثاني من فيلم ((بلاك بانثر: زاماندا فوريفر)) عام 2022.

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