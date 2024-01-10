«الطيران مثل الهندباء».. لوحات مستلهمة من الطبيعة

يقام في دبي معرض فردي لأعمال الرسامة بوران جنشي بعنوان ((الطيران مثل الهندباء))، يضم أحدث لوحاتها الفنية التي تستلهم موضوعاتها من الطبيعة وتأثرها بتغير المناخ، وكانت الفنانة قد استوحت أعمالها من مقال نشرته صحيفة أمريكية بعنوان ((هجرة المناخ الكبرى)) يتحدث عن معاناة مزارع غواتيمالي من أزمة تغير المناخ، وفق ما أفاد موقع غاليري ((ذا ثيرد لاين)) الذي يستضيف أعمالها حتى 16 فبراير.

ترسم لوحاتها مناظر الطبيعة القاحلة والغابات المنزوعة الأشجار باستخدام الحروف على نحو متكرر، فتأتي بلوحات يغلب عليها التجريد الفني على حساب الوضوح، وهذا يحدث على نحو تدريجي، وكأنها تريد عن طريق دمج الخط التقليدي بالتجريد، استكشاف التصورات والمعنى.

أبحاث

والفنانة الأمريكية تعرف بفنها البصري المعاصر التجريدي القائم على الخط، وهي غالباً ما تستعين بتقاليدها الثقافية في الأدب لمتابعة أبحاثها الجمالية الخاصة. فتستخدم مزيجاً من فن الخط والتعبيرية المجردة المتشابكة مع الهندسة الإسلامية والتقاليد والجماليات المعاصرة، بأسلوب شاعري فريد.

تتكون ألوان لوحاتها من الأسود والرمادي للدلالة إلى الدمار والأزرق للأمل والتفاؤل، هذا في حين تتبدى بذور الهندباء التي ترمز إلى الهجرة إلى تجسيد محكم في فنها، فتطير بذور الهندباء المتحولة عبر المناظر الطبيعية مرددة صدى المهاجرين الذين يبحرون في مسارات جديدة، كتلك البذور المتنقلة في كل مكان.

درست الهندسة المدنية، وتدربت كخطاط قبل دراسة النحت والرسم فوجدت العلاقة بين الكلمات والأشكال، واتجهت إلى الفنون وصاغت منهجها الفني الخاص، ومع ذلك ظلت منهجيتها المتأصلة في الرياضيات، وفق الغاليري، تعكس توتراً إبداعياً يمزج بين انضباط الخط الإسلامي والسلاسة التلقائية للرسم التجريدي الغربي. وكان تأثرها المبكر بالقوة الرمزية والكلمة المكتوبة قد ساهم في تشكيل إحساسها الفني، ويتخلل ذلك في أعمالها ويتعمق في تقاطع روايات الأدب بالصور.

تجدر الإشارة، إلى أن لوحاتها الشعرية الأولى هي عبارة عن تجريد لقصائد تتحول فيها النصوص إلى أشكال متدفقة غير مفهومة، فيما أعمالها الأخيرة تعكس تركيزاً تفصيلياً متزايداً على شكل اللغة كموضوع وهي غير قابلة للقراءة، إذ تحول الفنانة الكلمات والحروف إلى لوحات درامية كثيفة من النصوص غير المقروءة وتهتم باستكشاف الرابط بين الأنماط والتصميمات الشرقية والغربية، وكانت قد جمعت في أعمال أخيرة بين الهندسة الإسلامية وعلامات الملابس الغربية الشهيرة.

يذكر أن للفنانة ثمانية معارض فردية في نيويورك وحدها، ولوحاتها الفنية متمثلة في مجموعات عائدة لمتاحف ومؤسسات فنية في الولايات المتحدة.