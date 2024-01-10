اتفاق بين توم كروز و«وارنر براذرز» لإنتاج أفلام في 2024

أكدت شركة وارنر براذرز ديسكفري، أول من أمس، أنها اتفقت مع الممثل توم كروز على تطوير وإنتاج أفلام أصلية وأخرى مكملة لسلاسل شهيرة في عام 2024. وقال بول ديرجارابديان كبير المحللين الإعلاميين في شركة كومسكور إن ((الاتفاق مع توم كروز، أكبر نجم سينمائي في العالم أمر بالغ الأهمية)).

وأضاف أن ((المواهب تجذب المواهب، وكل شركة إنتاج تروج لأعمالها الرسمية مع كبار صناع الأفلام والنجوم للبرهنة للعالم على التزامها تجاه هؤلاء المبدعين المرغوب فيهم جداً)). وسيشغل كروز منصباً في مكتب وارنر براذرز ديسكفري بمدينة بوربانك الأمريكية، كما فعل نجوم مثل كلينت ايستوود وفرانك سيناترا.

ووفقاً لشركة كومسكور، فقد حققت أفلام كروز على مدى حياته المهنية التي امتدت لخمسة عقود، أكثر من 12 مليار دولار على مستوى العالم. وحقق فيلمه (توب جان: مافريك) الذي صدر عام 2022 ما يقرب من 1.5 مليار دولار.

وحقق فيلمه الأحدث (ميشين: إيمبوسيبول ــ ديد ريكونينج بارت وان) 568 مليون دولار في دور العرض بجميع أنحاء العالم. وقال مصدر إن الاتفاق مع شركة وارنر براذرز غير حصري لأن كروز سيعمل على الجزء التالي من سلسلة أفلام (ميشين: إيمبوسيبول) لشركة باراماونت بيكتشرز.