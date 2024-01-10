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«هيكل.. الوجه الآخر».. محطات وأسرار «لا يعرفها أحد»

1/10/2024 7:24:57 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يروي كتاب ((هيكل.. الوجه الآخر)) للكاتب الصحفي المصري عادل السنهوري، والذي سيصدر في معرض القاهرة الدولي للكتاب 24 يناير الجاري، أموراً كثيرة وخبايا لا يعرفها الكثيرون عن الكاتب الكبير الراحل محمد حسنين هيكل.

ويقول المؤلف في مقدمته عن ((الأستاذ)): صحفي فذ، اختزل في شخصه واسمه مهنة ((صاحبة الجلالة)) برمتها، ويجاهد كل مَن يسعى للعمل في المهنة حتى يصبح مثل ((هيكل))، أو يقلده في أسلوبه الرشيق، الممتع، الجامع، المانع.

يطرح الكتاب تساؤلات عديدة تدور في ذهن كثيرين عن الوجه الآخر للأستاذ محمد حسنين هيكل الرجل الذي أسهم في صياغة السياسة وصناعة الصحافة على مدى 70 عاما.. مَن هو؟ وأين تربَّى؟ وإلى أي طبقة اجتماعية ينتمي؟ وماذا دَرَسَ؟ وما هي أكلاته ومشروباته المفضلة؟ وأين عاش؟ وماذا كان يقرأ وكيف كان يكتب؟ وماذا عن تفاصيل حياته اليومية؟ وهل كان يحب السينما ويستمع للغناء؟ مَن هم أصدقاؤه؟ هل السياسيون وكبار الكتاب فقط، أم كان له أصدقاء خارج هذا الوسط؟ وما مساحة الحب والحزن في حياته؟

ويشير الكتاب إلى أن لولا دروب السياسة الشائكة والصعبة وجاذبية الصحافة وعشق متاعبها لأصبح محمد حسنين هيكل أشهر كاتب عربي منذ منتصف القرن العشرين وحتى رحيله في فبراير 2016 أو ((الأستاذ)) كما اعتاد محبوه وأصدقاؤه أن يلقبوه دائماً، شاعراً معروفاً أو أديباً كبيراً أو ناقداً فنياً لامعاً أو حكاءً من كبار الحكائين في زمنه.

ولفت الكتاب إلى أن محمد حسنين هيكل قال عن نفسه ذات مرة إنه ((شاعر مظلوم)) وقد حفظ أكثر من 10 آلاف بيت من الشعر القديم والحديث..!. ويسلط الكتاب الضوء على العديد من المحطات والمواقف التي مرت في حياة محمد حسنين هيكل، وعن مسيرة إبداعه.

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