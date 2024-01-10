واسيني الأعرج: رؤية محمد بن راشد تلهم «نوابغ العرب»

يحمل في صوته هدوءاً، وكأنك تقرأ إحدى رواياته التي تأخذك بتسلسل لقصة جميلة، كما تجد في شخصيته لطفاً وتقبلاً للآخر، مع ترحيب لكل معجب بكتاباته، الروائي الجزائري واسيني الأعرج، يتحدث بفخر واعتداد عن الجوائز الأدبية والثقافية في الإمارات، التي باتت منصة رافعة هامة للمشهد الثقافي، مشيراً في حواره مع ((البيان))، إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يلهم برؤيته المستقبلية جائزة ((نوابغ العرب))، معبراً عن فخره الكبير بتكريمه، أخيراً، من قبل سموه، لفوزه بالجائزة عن فئة الأدب والفنون.

وأوضح واسيني الأعرج في سياق حديثه، أن أعماله الأخيرة تتعمق في الإضاءة على البعد الإنساني والخلاصات النقدية التي توصل إليها بالتواصل مع قراء نصه في المناسبات الثقافية ومعارض الكتب، مؤكداً أهمية الموضوعات الثقافية والحضارية والإنسانية، حيث قال: ((عندما تترجم روايتك إلى الفرنسية أو الألمانية أو الإيطالية وتذهب إلى نابولي أو مرسيليا، وتلتقي بقرائك من خلال الترجمة، ستجد نفس ردود الفعل، لأن التأثيرات ليست عربية، ولكن إنسانية، لذلك التأثيرات الأدبية مهمة في تمكين الكاتب في الدخول مع النفس في محاورة عميقة)).

نوبل العربية

وبما يتعلق بحصوله على جائزة ((نوابغ العرب))، ومدى تأثير هذه الجوائز في الأدب العربي والساحة الأدبية العربية، قال: ((‏طبعاً الحصول على جائزة نوابغ العرب أمر مهم للغاية. وهذه الجوائز، وخصوصاً الجوائز الكبيرة بقيمتها، مثل ((نوابغ العرب))، فهي تأتي بعد ثمرة جهد كبير قام به الإنسان، وبعد إنجازات كثيرة، وبعد تبيان قدراتك ككاتب على التجديد والإبداع والخلق.

إذن، عليك أن تمر بتجربة طويلة عريضة، حتى تستقر تجربتك، وتصبح مرئية ومشاهدة، وذلك يشبهه النص الأدبي، وقد مررت بحلقات وجوائز كثيرة، مثل ((جائزة الشيخ زايد للكتاب))، وجائزة السلطان قابوس، وغيرها من الجوائز العربية، وهي مهمة، وغالباً ما تستند على منتج واحد، هو الرواية التي تنتج في تلك السنة، وتحاكي جائزة نوابغ العرب جائزة نوبل، ولكن تعطى للعرب فقط، وأنا سعيد أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أولى هذه المسألة عنايته، وأعطاها قيمتها، وجعل من هذه الجائزة حلماً بالنسبة للكتاب المبدعين والأطباء والمهندسين والعلماء، لأن الجائزة لها نفس نظام نوبل، فهي تعطى إلى 6 تخصصات.

مسيرة أدبية

وأكد الأعرج أن الجائزة تؤكد أن الإنسان في رحلته قطع شوطاً استطاع معه أن يعطي لوطنه ولعروبته أعمالا لا تنسى، ومثل هذه الجوائز تفتح أبواب النقاش وإعادة طباعة الأعمال والارتقاء إلى قراء جدد تجذبهم الجائزة.

وبالطبع، الكاتب لا يكتب للجوائز، ولكن لأنه يحتاج إلى الكتابة. لذا، فإن الكاتب بينما يسير في مضمار الكتابة، يصطدم أحياناً بأشياء جميلة، وهي الجوائز، وتجعله يتوقف ويسعد ويستمر بالكتابة.

وبالنسبة لي، كلما أشرع بالكتابة، أشعر بالرعب، وكأني لم أكتب أبداً في حياتي، وينتابني الخوف، الذي قد يكون مصدره الإحساس بالمسؤولية. وعند الحصول على جائزة مثل ((نوابغ العرب))، تزداد مسؤولية الكاتب، فالخطأ غير مسموح، وأنا فخور بهذه الجائزة، وأتمنى أن ينالها غيري في السنوات القادمة.

الثقافة الإماراتية

ولفت الأعرج إلى أهمية الحراك الثقافي في الإمارات، وما تقدمه الدولة من تشجيع وتحفيز، وما تظهره من حرص على المواصلة والاستمرار في نشر المعرفة العربية وتعلمها، قائلاً: هناك حراك ثقافي عربي في دولة الإمارات، من خلال الحراك الإعلامي في الجرائد والمجلات والملاحق الثقافية، فهذا يفتح مجالات كثيرة للمحاضرات والإبداع والخلق، ثم الإعلام الحديث من وسائل الاتصال الاجتماعي، وهي متطورة على نحو خاص في الإمارات، وهي سباقة حتى نعيش عصرنا الذي نحن فيه، وقد سهلت المعرفة للجميع، إضافة إلى الجوائز التحفيزية، وهي كثيرة.

جوائز

وأضاف الأعرج: لم تكتفِ الإمارات فقط بالجوائز المحلية، ولكن بالعكس، فتحت أبواب جوائزها على المجال العربي واسعاً، فأسست حزمة راقية من الجوائز، مثل جائزة الشيخ زايد للكتاب، بدورها الرائد، الذي لعبته في الثقافة العربية، لا سيما أننا نلاحظ درجة التجرد والنزاهة في منح الجوائز، وهناك كذلك الجائزة العالمية للرواية العربية، وما لها من دور كبير في اكتشاف المواهب الشابة، وأضف إلى كل هذا الجائزة العظيمة ((نوابغ العرب))، التي تحاكي جائزة نوبل، وهي مهمة، حيث تكافئ جهود 40 إلى 50 سنة من الكتابة والإبداع، ونقول هذا الحراك مفيد للإمارات، وأيضاً للعالم العربي، وهي تمثل طريقاً معبداً نحو المستقبل.

تقنيات

وفي سياق العملية الأدبية، قال الأعرج: نستطيع أن نتحدث عن تقنيات الكتابة وإنشاء النص، في الماضي كنا نكتب ونجلس ونبدأ في عالم من الخيال، لكن اليوم لا أكتب بهذه الطريقة، حيث ينشأ عندي الموضوع، ويبدأ يكبر شيئاً فشيئاً، وعندما يكبر تزداد مسؤوليتي تجاه هذا الموضوع، ثم أنتقل إلى المرحلة الثانية، وهي مرحلة البحث والتدقيق، ليس لأن الروايات هي رواية تاريخية، وتحاول أن تعيد إنتاج التاريخ، بالعكس هي تقف نقيض التاريخ المتداول، خصوصاً إذا كان هذا التاريخ مبنياً على مغالطات.

وحول ترجمات أعماله الأدبية، إلى نحو 20 لغة عالمية، رأى الأعرج أن هذه الترجمات لا تنقل أدبه ورواياته فقط، وإنما تنقل مفردات الثقافة العربية، وتسهم في إدخال الثقافة العربية إلى مساحات عالمية ثقافية ولغوية، مشدداً على أن الترجمة لا تقتصر على الجانب الفني، ولكنها عملية نقل ثقافة وحضارة وتصور وفكر.

‏وأبدى الأعرج أسفه على أن المجتمعات العربية لا تولي اهتماماً كافياً للترجمة، رغم أن قيمة هذا النوع من التواصل الحضاري بدت تتبدى خلال السنوات الأخيرة بوضوح.

تقاليد سردية

وفي سياق الحوار، تحدث الأعرج عن روايته ((رمل الماية))، التي حاور فيها ((ألف ليلة وليلة))، من خلال الليلة السابعة بعد الألف، مستنداً إلى هاجس استرداد التقاليد السردية الضائعة، وفهم نظمها الداخلية التي صنعت المخيلة العربية، لافتاً إلى أن هذه الرواية من الأعمال الأدبية الأساسية، وأنها عمل دخل لأول مرة بعمق وبقوة وإرادة في محاورة نص عالٍ من الناحية الأدبية والثقافية والتخيلية، لكن في الوقت نفسه، مع رؤية نقدية تجاه النص.