علي رضا فغاني يدير افتتاحية كأس آسيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أمس، قائمة حكام المباراة الافتتاحية للنسخة الـ18 من بطولة كأس آسيا والتي تقام بالعاصمة القطرية الدوحة من 12 يناير الجاري وحتى 10 فبراير المقبل. وتم اختيار الحكم علي رضا فغاني لإدارة مباراة المجموعة الأولى التي تجمع بين قطر حاملة اللقب، ولبنان. وتنطلق المباراة الافتتاحية عند الساعة 8:00 مساء ((بتوقيت الإمارات)) على استاد لوسيل.
ويساعد فغاني في إدارة المباراة، الحكمين الأستراليين انتون شكيتينين وآشلي بيكهام، في حين سيكون الثنائي كو هيونغ-جين ويون جاي-يول من كوريا الجنوبية كحكم رابع وحكم احتياط على التوالي. وتم اختيار الأسترالي ايفان شون روبرت كحكم فيديو مساعد، وستكون الأسترالية كايت جاسويتز أول حكمة تشارك في مباراة بكأس آسيا عندما تتولى مهام مساعد حكم الفيديو.
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