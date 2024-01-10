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علي رضا فغاني يدير افتتاحية كأس آسيا

1/10/2024 7:24:57 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أمس، قائمة حكام المباراة الافتتاحية للنسخة الـ18 من بطولة كأس آسيا والتي تقام بالعاصمة القطرية الدوحة من 12 يناير الجاري وحتى 10 فبراير المقبل. وتم اختيار الحكم علي رضا فغاني لإدارة مباراة المجموعة الأولى التي تجمع بين قطر حاملة اللقب، ولبنان. وتنطلق المباراة الافتتاحية عند الساعة 8:00 مساء ((بتوقيت الإمارات)) على استاد لوسيل.

ويساعد فغاني في إدارة المباراة، الحكمين الأستراليين انتون شكيتينين وآشلي بيكهام، في حين سيكون الثنائي كو هيونغ-جين ويون جاي-يول من كوريا الجنوبية كحكم رابع وحكم احتياط على التوالي. وتم اختيار الأسترالي ايفان شون روبرت كحكم فيديو مساعد، وستكون الأسترالية كايت جاسويتز أول حكمة تشارك في مباراة بكأس آسيا عندما تتولى مهام مساعد حكم الفيديو.

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