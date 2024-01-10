خصيف: جاهزون لنتائج إيجابية في كأس آسيا

اكتملت الاستعدادات من أجل إقامة كأس آسيا في قطر، التي تستضيف البطولة للمرة الثالثة في تاريخها، وذلك مع اكتمال وصول جميع المنتخبات الـ24 المشاركة، وبدأ مستوى الإثارة والترقب يتصاعد بانتظار انطلاق مباريات النسخة 18 من البطولة، وذلك عبر المباراة الافتتاحية التي تجمع بين منتخبي لبنان وقطر المضيف وحامل اللقب غداً، على ملعب استاد لوسيل، الذي سيكون أحد الملاعب التسعة التي تقام على أرضها 51 مباراة من 12 يناير الجاري وحتى 10 فبراير المقبل.

وأعرب علي خصيف حارس منتخبنا الوطني عن تفاؤله بتحقيق نتائج إيجابية في البطولة قبل قص شريط افتتاح مشوار ((الأبيض)) بلقاء منتخب هونغ كونغ الأحد المقبل، في الوقت الذي يواصل فيه ((الأبيض))، تدريباته في الدوحة بعدما افتتح آخر تحضيراته للبطولة بتدريب خفيف أمس، عقب وصول بعثة منتخبنا مساء الاثنين الماضي، إلى الدوحة للمشاركة في كأس آسيا، وضمت بعثة ((الأبيض)) 26 لاعباً.

واللاعبون هم خالد عيسى، علي خصيف، خالد توحيد، خالد الهاشمي، خليفة الحمادي، محمد العطاس، أحمد جميل، خالد الظنحاني، زايد سلطان، عبد الرحمن صالح، عبدالله إدريس، بدر ناصر، علي سالمين، يحيى نادر، محمد عباس، ماجد راشد، عبدالله رمضان، طحنون الزعابي، عبدالله حمد، يحيى الغساني، حارب عبدالله، فابيو دي ليما، علي صالح، سلطان عادل، علي مبخوت وكايو كانيدو.

تأكيد

وأكد علي خصيف، أن منتخبنا وصل إلى الدوحة، بفريق مزيج يجمع بين اللاعبين أصحاب الخبرة والشباب، وشدد على جاهزية ((الأبيض)) لخوض منافسات البطولة الآسيوية، مع توقعاته بمواجهات قوية في ظل سعي 24 منتخباً للتنافس القوي على اللقب، وأوضح أن منتخبنا يملك خبرات كبيرة من مشاركات عدة سابقة، وأن هناك حالة من الانسجام بين عناصر الخبرة والشباب، وأن الكل حريص على تقديم أفضل ما لديه لإسعاد جمهور الكرة الإماراتية.

تصميم

وكان الاتحاد الآسيوي وشركة ((كيلمي))، قد كشفا عن الكرة الرسمية التي ستستخدم في البطولة، وصممت الكرة الرسمية ((فورتيكس كأس آسيا 23)) لتحمل روح الإثارة والحماسة والسرعة، وتتضمن الكرة اللون العنابي الخاص بدولة قطر، كما أن تصميم الكرة يتضمن في الوسط شعار كأس آسيا 2023 في قطر، المستوحى من ألوان وأشكال تعبر عن روح وجوهر البطولة وكرة القدم الآسيوية.

بينما كشف الاتحاد الآسيوي في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي عن الكرة الرسمية التي ستلعب بها المباراة النهائية للبطولة القارية مساء 10 فبراير المقبل، على ملعب استاد لوسيل المونديالي، واعتمدت كرة المباراة النهائية الرسمية على تصميم كرة المباراة الرسمية للبطولة، وتضمنت اللون الذهبي المستوحى من رمال الصحراء في قطر، والذي يجتمع بشكل أنيق مع اللون العنابي التقليدي، ويعكس التباين الموجود في كرة المباراة النهائية الروح التنافسية لأكثر اللحظات إثارة، حيث تصور ((هيمنة الذهب)) مجد الوصول إلى لقب كأس آسيا والمنافسة عليه.

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