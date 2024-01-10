تألق «الرئاسة» و«الشحانية» في مهرجان ولي عهد دبي للهجن

أقيم في ميدان المرموم لسباقات الهجن، اليوم الخامس لمهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن 2024، والذي يشرف على تنظيمه نادي دبي لسباقات الهجن، وشهدت الفترة المسائية تحديات اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ على مدار 17 شوطاً لمسافة 5 كيلومترات بمشاركة أكثر من 536 مطية، ونجحت هجن الشحانية في الحصول على لقب الشوط الشوط الرئيسي للقايا البكار وذلك عن طريق ((هجمه)) التي قدمها سالم فاران المري بزمن 7:17:1 دقائق، وبالمقابل كان الشوط الرئيسي للقايا الجعدان من نصيب هجن الرئاسة بواسطة ((شاهين)) تحت قيادة المضمر المجازف محمد عتيق زيتون المهيري بزمن 7:18:9 دقائق، وسجلت هجن زعبيل ظهورها القوي في ثالث الأشواط للقايا البكار حيث قاد راشد محمد مروشد ((الشاهينية)) إلى الصدارة مسجلة 7:23:2 دقائق، أما الشوط الرابع للقايا الجعدان فقد ذهب إلى هجن الرئاسة بواسطة ((شاهين)) الذي قاده للقمة محمد زيتون المهيري بزمن بلغ 7:20:4 دقائق.

الأشواط الصباحية

ودشنت مؤسسات هجن أصحاب السمو الشيوخ مشاركتها في المهرجان من خلال 16 شوطاً لسن اللقايا لمسافة 5 كيلومترات في الفترة الصباحية، وكان محمد زيتون المهيري مضمر هجن الرئاسة هو بطل التحديات الصباحية، حيث قاد ((الشاهينية)) لهجن الرئاسة لصدارة الشوط الأول للقايا البكار إلى الصدارة بتوقيت وقدره 7:27:3 دقائق، وأضاف المهيري النقطة الثانية إلى شعار الرئاسة بواسطة ((شاهين)) بطل اللقايا الجعدان الذي حقق زمناً وقدره 7:28:2 دقائق، وتألق محمد عتيق بن زيتون من خلال الشوط الثالث للقايا البكار والذي قدم من خلاله ((الشاهينية)) على الصدارة بتوقيت وقدره 7:31:5 دقائق، وذهبت النقطة الرابعة للقايا الجعدان إلى شعار هجن الرئاسة والمضمر محمد بن زيتون بواسطة ((شاهين)) الذي حصل على توقيت بلغ 7:30:1 دقائق.

ترقب

وتسجل شعارات أصحاب السمو الشيوخ صباح ومساء اليوم في سادس أيام المهرجان، ظهورها الثاني في مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن 2024، وذلك من خلال مشاركتها في تحديات سن اليذاع التي سيقام فيها 29 شوطاً، منها 16 في الفترة الصباحية، و13 شوطاً مسائية.

وأقيمت بالقرية التراثية في المرموم، مساء أول من أمس، فعاليات اليوم الثالث من مزاد المرموم الحادي عشر للإنتاج الشخصي لسن الفطامين، والذي يشرف عليه وينظمه نادي دبي لسباقات الهجن، وعرضت 60 مطية تنحدر من سلالات راقية وعريقة في عالم سباقات الهجن العربية الأصيلة، ونجح علي راشد العويسي في حصد ملكية البكرة المنحدرة من سلالة الأب الواضح ((العاصفة)) والأم متعبه وذلك مقابل 200 ألف درهم، وحصد سلطان يوسف غانم أهلي ملكية البكرة بنت الفارس ((العاصفة)) والأم الشبابيه مقابل 200 ألف درهم، بينما ذهبت ملكية القعود ولد سكر ((العاصفة)) والأم ((شمعة)) إلى محمد راشد بن مرخان مقابل 100 ألف درهم.

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