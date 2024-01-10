200 لاعب دولي في أسبوع نجوم الكرة

تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، انطلق ((أسبوع نجوم الكرة في الشارقة))، الذي تنظمه هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة للمرة الأولى، ويمتد حتى الأحد المقبل، وتشهد فعالياته مشاركة 200 لاعب دولي، بينهم 23 من أساطير كرة القدم الدوليين .

وجاء الإعلان عن تفاصيل ((أسبوع نجوم الكرة في الشارقة))، في مؤتمر صحافي عقدته هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة أمس ، بحضور خالد جاسم المدفع رئيس الهيئة، ونبيل عاشور مدير إدارة الخدمات المساندة في مجلس الشارقة الرياضي، وستيف كرين المدير التنفيذي للاتحاد الدولي للفوت غولف، ونجم كرة القدم الأوكراني السابق أندريه شيفتشينكو.

وانطلقت المنافسات أمس بـ ((جولة النجوم للبادل)) ، حيث تنافس 16 لاعباً من أبرز نجوم وأساطير كرة القدم الدوليين على البطولة في ((ورلد بادل أكاديمي)). وتقام يوم غدٍ ((ليلة النجوم)) بمباراة ودية يحتضنها استاد نادي الشارقة ، بمشاركة 23 لاعباً من أبرز أساطير اللعبة الدوليين، أبرزهم الإيطاليان فرانشيسكو توتي وفابيو كانافارو .

وأكد خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، حرص الإمارة على تنظيم كبرى الفعاليات الرياضية، في إطار تعزيز المشهد السياحي في الشارقة، والتعريف من خلال الأنشطة المتنوعة بالمعالم الحضارية للشارقة. وقال المدفع: ((يشهد أسبوع نجوم الكرة في الشارقة، مشاركة كوكبة من أساطير كرة القدم، جنباً إلى جنب مع أنشطة متنوعة)).

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