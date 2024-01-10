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أرقام قياسية في بطولة فزاع للصيد بالصقور

1/10/2024 7:24:56 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شهدت منافسات ((الشيوخ)) ضمن بطولة فزاع للصيد بالصقور الرئيسية ((التلواح)) التي تنظمها إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، انطلاقة قوية بأرقام قياسية، وتفوق فريق ((إم 7)) الذي حصد رمزي فئة جير شاهين فرخ ـ جرناس، بحضور بارز من بقية الفريق وأبرزها ((إف 3 اس)) الظفرة واليلايس.

وفي أشواط جير شاهين، حصد فريق ((إم 7)) شوط رمز الفرخ، بالطير ((اس 94))، بزمن 17.598 ثانية.

وأكمل ((إم 7)) تفوقه بالفوز بشوط الرمز جرناس، بالطير ((7)) بزمن 17.200 ثانية. وفي أشواط جير تبع، حقق فريق ((إف 3 اس)) المركز الأول في شوط رمز الفرخ، بالطير ((تي 56)) بزمن 17.181 ثانية.

وعاد فريق ((إم7))، ليحقق المركز الأول في شوط الرمز في فئة جير تبع جرناس، بالطير ((تي 32)) بزمن 16.699 ثانية.

واعتبر راشد الخاصوني مدير إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن انطلاقة المنافسات جاءت مثالية، وضمن التوقعات بتحقيق أرقام قياسية على مستوى المنطقة، وليس فقط في بطولة فزاع للصيد بالصقور، حيث عودتنا فئة الشيوخ على تقديم أقوى المنافسات.

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