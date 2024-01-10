7 أشواط في أول سباقات العام الجديد بمضمار أبوظبي

يشهد مضمار نادي أبوظبي للفروسية، 7 أشواط قوية في أول سباقات العام الجديد والخامس في الموسم الحالي.

وينطلق الحفل عند الرابعة والنصف عصراً، بجولة جديدة من كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 1000 متر، بمجموع جوائز مالية قيمتها 70 ألف درهم، وتشارك 14 من نخبة الخيول القوية في الشوط الثاني من سباق ((الرويس)) لمسافة 1200 متر بقيمة جوائز تبلغ 300 ألف درهم.

وتتواصل الإثارة عبر تحضيري سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة في الشوط الثالث لمسافة 2200 متر بمشاركة 14 خيلاً تتنافس على جوائز بقيمة 100 ألف درهم، فيما يشهد الشوط الرابع أول سباقات المبتدئة لمسافة 1600 متر بمشاركة 16 خيلاً ، ويتكرر سباق المبتدئة في الشوط الخامس لمسافة الميل ، ويشهد الشوط السادس، سباق بطولة أبوظبي لمسافة 1600 متر والذي يتنافس على لقبه 13 خيلاً.

ويختتم الحفل بسباق المبتدئة للخيول المهجنة الأصيلة.

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