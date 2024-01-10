Thursday, 11 January 2024 05:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الإمارات وكوريا الجنوبية.. افتتاحية لا تنسى في 1996

1/10/2024 7:24:56 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اختار الاتحاد الآسيوي ، مواجهة منتخبنا الوطني ومنتخب كوريا الجنوبية في نسخة كأس آسيا 1996، والتي انتهت بالتعادل 1-1، ضمن أفضل 5 مباريات افتتاحية لا تنسى في تاريخ البطولة، مشيراً إلى أن النسخة نفسها ، دشنت حقبة جديدة للبطولة، بعدما ارتفع عدد المنتخبات إلى 12 فريقاً للمرة الأولى. وحضر أكثر من 35 ألف مشجع في مدرجات استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، لمشاهدة المباراة.

افتتح منتخب كوريا الجنوبية التسجيل خلال الدقائق العشر الأولى عندما تابع المهاجم هوانغ سون - هونغ كرة بينية وأرسلها إلى الزاوية السفلية في مرمى الحارس محسن مصبح.

ومع اقتراب نهاية الشوط الأول، نجح خميس سعد في تسجيل هدف التعادل للأبيض.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN10012024000110011019ID1107706666

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث