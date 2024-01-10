الإمارات وكوريا الجنوبية.. افتتاحية لا تنسى في 1996

اختار الاتحاد الآسيوي ، مواجهة منتخبنا الوطني ومنتخب كوريا الجنوبية في نسخة كأس آسيا 1996، والتي انتهت بالتعادل 1-1، ضمن أفضل 5 مباريات افتتاحية لا تنسى في تاريخ البطولة، مشيراً إلى أن النسخة نفسها ، دشنت حقبة جديدة للبطولة، بعدما ارتفع عدد المنتخبات إلى 12 فريقاً للمرة الأولى. وحضر أكثر من 35 ألف مشجع في مدرجات استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، لمشاهدة المباراة.

افتتح منتخب كوريا الجنوبية التسجيل خلال الدقائق العشر الأولى عندما تابع المهاجم هوانغ سون - هونغ كرة بينية وأرسلها إلى الزاوية السفلية في مرمى الحارس محسن مصبح.

ومع اقتراب نهاية الشوط الأول، نجح خميس سعد في تسجيل هدف التعادل للأبيض.

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