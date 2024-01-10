عادل محمد: بينتو يملك نظرة مستقبلية ستفيد الكرة الإماراتية

أبدى الدولي عادل محمد لاعب منتخبنا الوطني السابق، إعجابه بفكر وطريقة لعب البرتغالي باولو بينتو مدرب المنتخب الوطني، مشيراً إلى أنه يملك نظرة مستقبلية ستفيد الكرة الإماراتية وذلك فيما يتعلق بدمج عناصر الخبرة مع الشباب، موضحاً أن بعض اللاعبين من أصحاب الخبرة لن يكونوا متواجدين في قادم السنوات، ولذلك يركز على تأهيل لاعبي المنتخب الأولمبي المميزين الشباب وصقل مواهبهم مع زملائهم الآخرين، وهذه تعتبر نظرة فاحصة من المدرب البرتغالي، ويجب على اللاعبين إدراك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم.

وقال لاعب كلباء السابق: كنت أود أن يخوض المنتخب الأول مواجهات قوية عبر التجارب الودية مثل ما حدث في المباراة الأخيرة والتي خسرها أمام المنتخب العماني بهدف وهي من نوعية المباريات التي تطور المستوى، خصوصاً وأن عمان تطور مستواه كثيراً في السنوات الأخيرة ، وفي اعتقادي أن التجربة أمام منتخب عمان كانت مفيدة للجهاز الفني بكل المقاييس رغم الهزيمة بهدف، لكن أعود وأقول إن الخسارة تنبهك على أشياء مهمة مفيدة أيضاً للاعبين والجهاز الفني حتى لا تتكرر الأخطاء، كانت هناك معضلات تواجه اللاعبين وذلك فيما يتعلق بالتنظيم والتزام اللاعبين بالخطط، موضحاً أن شخصية المدرب بينتو ظهرت سريعاً مع المنتخب فهو يقوم بأداء عمله ويسعى مع اللاعبين إلى تطبيق خطة لعبه.

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