عادل محمد: بينتو يملك نظرة مستقبلية ستفيد الكرة الإماراتية

(MENAFN
- Al-Bayan)
أبدى الدولي عادل محمد لاعب منتخبنا الوطني السابق، إعجابه بفكر وطريقة لعب البرتغالي باولو بينتو مدرب المنتخب الوطني، مشيراً إلى أنه يملك نظرة مستقبلية ستفيد الكرة الإماراتية وذلك فيما يتعلق بدمج عناصر الخبرة مع الشباب، موضحاً أن بعض اللاعبين من أصحاب الخبرة لن يكونوا متواجدين في قادم السنوات، ولذلك يركز على تأهيل لاعبي المنتخب الأولمبي المميزين الشباب وصقل مواهبهم مع زملائهم الآخرين، وهذه تعتبر نظرة فاحصة من المدرب البرتغالي، ويجب على اللاعبين إدراك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم.
وقال لاعب كلباء السابق: كنت أود أن يخوض المنتخب الأول مواجهات قوية عبر التجارب الودية مثل ما حدث في المباراة الأخيرة والتي خسرها أمام المنتخب العماني بهدف وهي من نوعية المباريات التي تطور المستوى، خصوصاً وأن عمان تطور مستواه كثيراً في السنوات الأخيرة ، وفي اعتقادي أن التجربة أمام منتخب عمان كانت مفيدة للجهاز الفني بكل المقاييس رغم الهزيمة بهدف، لكن أعود وأقول إن الخسارة تنبهك على أشياء مهمة مفيدة أيضاً للاعبين والجهاز الفني حتى لا تتكرر الأخطاء، كانت هناك معضلات تواجه اللاعبين وذلك فيما يتعلق بالتنظيم والتزام اللاعبين بالخطط، موضحاً أن شخصية المدرب بينتو ظهرت سريعاً مع المنتخب فهو يقوم بأداء عمله ويسعى مع اللاعبين إلى تطبيق خطة لعبه.
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