كأس أمم أفريقيا.. الأرض تعاند أصحابها في آخر 18 عاماً

مع قرب انطلاقة منافسات النسخة 34 من كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، والتي تستضيفها كوت ديفوار في الفترة من 13 يناير الجاري، حتى 11 فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخباً، يتطلع أصحاب الأرض ((كوت ديفوار)) للفوز باللقب وكسر غياب التتويج بالنسبة للدول التي استضافت البطولة على مدار النسخ من 2008، وحتى بطولة النسخة الحالية، أي على مدى 18 عاماً.

وكانت مصر قد فازت بنسخة 2006، والتي أقيمت على أرضها، لتكون هذه هي آخر كأس أمم أفريقية يفوز بها أصحاب الأرض.

وخلال الـ18 عاماً الماضية، فازت مصر باللقب مرتين على أرض كل من غانا، وأنغولا، في نسختي 2008، و2010، وفازت زامبيا في الغابون 2012، ونيجيريا في جنوب أفريقيا 2013، وكوت ديفوار في غينيا 2015، والكاميرون في الغابون 2017، والجزائر في مصر 2019، والسنغال في الكاميرون 2021.

وعلى مدار النسخ الـ 33 للبطولة الأفريقية، توج أصحاب الأرض في 11 نسخة فقط، وكان المنتخب المصري أيضاً صاحب النصيب الأكبر من هذا العدد في 3 نسخ، أعوام 1959، و1986، و2006، يليه منتخب غانا مرتين في نسختي 1963، و1978.

ومرة واحدة لكل من منتخبات إثيوبيا 1962، والسودان 1970، ونيجيريا 1980، والجزائر 1990، وجنوب أفريقيا 1996، وتونس 2004. وعلى مدار مشاركته في البطولة لم يحقق منتخب كوت ديفوار((صاحب الأرض)) حالياً، اللقب إلا مرتين في نسختي 1992، و2015.

ويعد المنتخب المصري صاحب الرقم الأكبر في عدد التتويج باللقب القاري بـ7 ألقاب، يليه منتخب الكاميرون بـ 5، وغانا 4، ونيجيريا 3، ولقبين لكل من كوت ديفوار، والجزائر، والكونغو الديمقراطية، ولقب واحد لكل من زامبيا، وتونس، والسودان، والسنغال، وإثيوبيا، والمغرب، وجنوب أفريقيا، والكونغو.

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