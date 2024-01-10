اللجنة المنظمة لكأس آسيا تجتمع مع لاعبي «الأبيض»

عقدت اللجنة المنظمة لنهائيات كأس آسيا ((قطر 2023))، اجتماعاً، أمس، مع أعضاء الجهازين الفني والإداري، ولاعبي منتخب الإمارات لكرة القدم في مقر إقامة البعثة بالدوحة، بحضور مسؤولي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واللجنة المنظمة المحلية.

وتناول الاجتماع التعليمات العامة المتعلقة بالجوانب الفنية والتنظيمية والإعلامية والتسويقية والطبية، ومراجعة لوائح وإرشادات البطولة، إلى جانب شرح آخر التعديلات المتعلقة بقانون كرة القدم وتقنية حكم الفيديو المساعد.

كما تم خلال الاجتماع استعراض أطقم الملابس الأساسية والاحتياطية لمنتخب الإمارات الوطني، وأهدى الوفد الآسيوي درعاً تذكارية لمدير المنتخب ياسر سالم والحارس الدولي علي خصيف، قائد منتخب الإمارات، متمنين للمنتخب التوفيق في البطولة.

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