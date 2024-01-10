اللجنة المنظمة لكأس آسيا تجتمع مع لاعبي «الأبيض»

(MENAFN
- Al-Bayan)
عقدت اللجنة المنظمة لنهائيات كأس آسيا ((قطر 2023))، اجتماعاً، أمس، مع أعضاء الجهازين الفني والإداري، ولاعبي منتخب الإمارات لكرة القدم في مقر إقامة البعثة بالدوحة، بحضور مسؤولي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واللجنة المنظمة المحلية.
وتناول الاجتماع التعليمات العامة المتعلقة بالجوانب الفنية والتنظيمية والإعلامية والتسويقية والطبية، ومراجعة لوائح وإرشادات البطولة، إلى جانب شرح آخر التعديلات المتعلقة بقانون كرة القدم وتقنية حكم الفيديو المساعد.
كما تم خلال الاجتماع استعراض أطقم الملابس الأساسية والاحتياطية لمنتخب الإمارات الوطني، وأهدى الوفد الآسيوي درعاً تذكارية لمدير المنتخب ياسر سالم والحارس الدولي علي خصيف، قائد منتخب الإمارات، متمنين للمنتخب التوفيق في البطولة.
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