أحمد بن محمد يكرّم الفائزين بجائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي

كرم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس ((جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي))، إحدى ((مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية))، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، الفائزين ضمن فئات الدورة الثانية عشرة للجائزة من القيادات الرياضية المحلية والعربية والعالمية، والرياضيين والمدربين والحُكّام والمسؤولين من مختلف قطاعات العمل الرياضي في دولة الإمارات والمنطقة العربية والعالم.

جاء ذلك خلال الحفل الكبير الذي نظمته ((جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي))، أمس، في قاعة أرينا بمدينة جميرا، بحضور سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للتنس، وشارك في التكريم معالي مطر الطاير، رئيس مجلس أمناء ((جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي))، وموزة المري، أمين عام الجائزة، كما حضر الحفل الشيخ عبدالله الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام، وأعضاء مجلس أمناء الجائزة، وعدد من رؤساء الاتحادات والأندية الرياضية الوطنية والعربية والدولية، ومسؤولي القطاع الرياضي.

فئة جديدة

تعد الدورة الثانية عشرة أكبر دورات الجائزة من حيث عدد المترشحين الذين بلغ عددهم 545 مترشحاً وعدد الفائزين الذي بلغ 30 فائزاً في مختلف الفئات.

وكرّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الحفل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، الفائز بجائزة ((الشخصية الرياضية الإماراتية))، وتسلّمها نيابة عن سموه، الشيخ حميد بن عمار النعيمي، وفاز سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي بالجائزة تقديراً لدعمه الكبير لتطوير الرياضة في إمارة عجمان، وعلى مستوى دولة الإمارات، كما أطلق سموه مربط عجمان للخيول الذي يعد من أهم المرابط على مستوى العالم، وفاز بجائزة فئة ((رياضي حقق إنجازاً رفيع المستوى)) إلى حبيب نور محمدوف من روسيا، بطل فنون القتال المختلطة، وأول روسي مسلم يفوز بلقب بطولة القتال النهائي، وفاز بجائزة ((الشخصية الرياضية العالمية)) جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

إلى ذلك، كرّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، الفائزين من الرياضيين والفِرَق والمؤسسات في الفئات الأخرى للجائزة، وفي مقدمتهم الشيخ طلال الفهد الأحمد الصباح من دولة الكويت، بوسام الجائزة لفوزه بفئة ((الشخصية الرياضية العربية))، ونادي دبي لسباق الخيل الفائز في فئة ((المؤسسة الإماراتية))، وتسلَّم الجائزة الشيخ راشد بن دلموك بن جمعة آل مكتوم.

المؤسسة العالمية

كما كرّم سموه، الاتحاد الدولي لكرة السلة الفائز بجائزة ((المؤسسة العالمية))، حيث تسلم الجائزة الشيخ سعود بن علي آل ثاني، من دولة قطر، وفي فئة ((الرياضي الإماراتي)) فاز بها كل من: سالم حمد ملهوف الكتبي، وذلك لحصوله على ذهبية وفضية بطولة العالم للقدرة والتحمل 2021 و2022، ولاعب الجوجيتسو خالد محمد الشحي المصنف رقم 1 عالمياً في وزن 62 كلغم، وفي فئة ((الإداري الإماراتي)) فاز بها عبد المنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ورئيس رابطة أبوظبي العالمية لمحترفي الجيوجيتسو، وتسلم الجائزة نيابة عنه محمد سالم الظاهري، نائب رئيس الاتحاد، وفي فئة ((الفريق الإماراتي)) فاز بها منتخب الإمارات لقفز الحواجز، وتسلم الجائزة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وأعضاء الفريق: عبد الله محمد المري، عبد الله حميد المهيري، وفاز الفريق بالجائزة لتأهله إلى أولمبياد باريس 2024.

الرياضي العربي

كما كرّم سموه الفائز في فئة ((الرياضي العربي))، وفاز بالجائزة كل من: الملاكمة المغربية خديجة مرضي، ولاعبة رفع الأثقال التونسية غفران بالخير، وفي فئة ((الحكم العربي))، فازت بها المغربية بشرى كربوبي، وفي فئة ((الإنجازات الرياضية المستدامة)) فاز بها العداء المغربي سفيان البقّالي.

أصحاب الهمم

وكرم سمو رئيس مجلس دبي الرياضي الفائز في فئة ((رياضي حقق إنجازاً في ظروف وتحديات صعبة- فئة أصحاب الهمم))، وهي الجزائرية نسيمة صافي، وكذلك الفائز بفئة ((الفريق العربي)) المنتخب المغربي لكرة القدم، حيث تسلّم الجائزة طارق نجم الأمين العام للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وكرم سموه أيضاً الفائز بفئة ((الإداري العربي)) محمد حسن الشمري، من العراق، رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال.

وكرم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، الفائزين في فئة ((رياضي ناشئ إماراتي))، حيث فاز 6 رياضيين ناشئين من دولة الإمارات، وفاز فيها بالمركز الأول: سلطان صالح، لاعب منتخب الإمارات ونادي الذيد للرماية، والثاني: أحمد العبدولي، لاعب منتخب الإمارات للتايكواندو ونادي الفجيرة للفنون القتالية، والثالث: ميرة الشحي، لاعبة منتخب الإمارات ونادي الوصل للسباحة، والرابع: زمزم الحمادي، لاعبة منتخب الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، والخامس: الهيام البلوشي لاعبة منتخب الإمارات للمبارزة ونادي الفجيرة للفنون القتالية، والسادس: سعيد العوضي من اتحاد الإمارات للرياضات البحرية.

وفي فئة ((الناشئين العرب)) بلغ عدد الأصوات 40.566 صوتاً، وفاز بالمركز الأول: لاعبة تنس الطاولة هنا أيمن جودة من مصر، والثاني: لاعب الكاراتية عبد العزيز السيف من السعودية، والثالث: لاعبة التنس نور سحنون من تونس والرابع: لاعب الجودو عبد الرحيم مجاهد من الجزائر، والخامس: لاعبة التنس ملاك العلامي من المغرب، والسادس: لاعب رفع الأثقال أحمد إبراهيم شماع، من سوريا.

رعاة وشركاء

قبل انطلاقة حفل تكريم الفائزين، التقى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور معالي مطر الطاير رئيس مجلس أمناء الجائزة، مع رعاة وشركاء الدورة الثانية عشرة للجائزة وهم: الشيخ ماجد المعلا، نائب رئيس أول إقليمي للشؤون الدولية في طيران الإمارات، ومعالي سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وعصام كلداري، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لدى شركة ((نخيل))، ونعمان عطاالله، الرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة ((نخيل))، ومحمد المعلم، نائب الرئيس التنفيذي في دي بي ورلد، ويوسف جواد الرضا، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات.

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